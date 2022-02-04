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Nike подала в суд на известного ретейлера StockX за продажу NFT-изображений своей обуви
09:25 04.02.2022 |
Известная спортивной обувью компания Nike подала в Нью-Йорке иск против онлайн-магазина StockX за продажу «неавторизованных» токенизированных изображений обуви под торговой маркой знаменитого спортивного бренда. В компании заявили, что предложение StockX нарушает закон и вводит покупателей в заблуждение.
Nike потребовала запретить дальнейшие продажи связанных с брендом NFT и денежную компенсацию неизвестного пока размера. Базирующаяся в Детройте платформа StockX занимается перепродажей обуви, сумок и других товаров. По итогам прошлого года она оценивалась в $3,8 млрд.
В Nike заявляют, что в прошлом месяце StockX начала продавать неавторизованные NFT кроссовок Nike, заявляя покупателям, что «в скором будущем» те смогут обменять токены на настоящую обувь. По данным, приведённым в иске, магазин продал более 500 NFT под брендом Nike.
В исковом заявлении указывается, что «завышенные цены и невнятные условия продажи и владения» NFT и сомнения покупателей относительно законности модели StockX нанесли ущерб деловой репутации Nike. Компания сообщила, что намерена сама выпустить «некоторое количество виртуальных продуктов» в этом месяце при сотрудничестве с цифровой художественной студией RTFKT, которую Nike приобрела в прошедшем декабре.
По мере того, как NFT начали набирать популярность, в суд потекла река исков, связанных с этой новой для рынка сферой. Например, в ноябре студия Miramax подала иск против Квентина Тарантино (Quentin Tarantino), желая воспрепятствовать его планам выставить на аукцион NFT, связанные с культовым фильмом «Криминальное чтиво», вышедшим в 1994 году. В прошлом месяце Hermes подала в суд на художника Мейсона Ротшильда (Mason Rothschild) за выпущенные им NFT серии MetaBirkin, связанные с выпускаемым компанией сумками Birkin.
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