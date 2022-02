The New York Times приобрела за семизначную сумму вирусную игру в слова Wordle

Разработанная Джошем Уордлом (Wardle) бесплатная онлайн-игра в слова стала столь популярной, что сначала её начали подделывать для размещения на маркетплейсе App Store, а закончилось тем, что группа The New York Times пополнила ей своё портфолио головоломок, заплатив создателю довольно крупную сумму.

Подразделение The New York Times Games занимается «интеллектуальными» играми как минимум с 1942 года. Эксперты группы создают многочисленные «игры в слова», а также «визуальные» варианты. В 2014 году они представили кроссворд The Mini, за ним последовали Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles и Vertex. По оценкам сервиса, в разработанные компанией игры только в 2021 году пользователи играли более 500 млн раз, а в декабре число подписчиков сервиса Games достигло миллиона.

Игра раз в день позволяет угадать слово из пяти букв с шести попыток. Поскольку Wordle в последние месяцы стала культурным феноменом, в компании решили приобрести её у разработчика. С того момента, как программист из Бруклина Джош Уордл опубликовал игру на своём сайте в октябре 2021 года, игра набрала взрывную популярность. Если 1 ноября в неё играли 90 человек в день, то через два месяца - 300 тыс. человек. Теперь число игроков достигает миллионов ежедневно.

По словам генерального менеджера The New York Times Games Джонатана Найта (Jonathan Knight), «как часть нашего портфолио игр, Wordle получит великолепное будущее с помощью команды талантливых инженеров, дизайнеров, редакторов и других сотрудников, содействующих укреплению пользовательского опыта».

Сам Уордл заявил, что давно восхищался подходом The New York Times к обеспечению качества игр и уважением, с каким они относятся к игрокам. Он добавил, что ценности группы совпадают в этом отношении с его собственными.

Известно, что играть в Wordle можно будет бесплатно даже после её приобретения The New York Times, а в игровой процесс не планируется вносить изменения. Права на игру приобрели за «семизначную» сумму, но точные данные не называются.