Финансовые новости
- |
- 14.01.22
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров
09:25 14.01.2022 |
Baby Shark («Акулёнок») стало самым просматриваемым видео на YouTube за всю историю в ноябре 2020 года. Чуть более чем через год ролик достиг ещё одной важной вехи: он стал первым видео на YouTube, которое перешагнуло отметку в 10 миллиардов просмотров.
Baby Shark является одной из самых популярных детских песен на Западе. Вероятно, это во многом поспособствовало популярности музыкального видео, созданного развлекательной компанией Pinkfong. Стоит также отметить, что за последние годы на широкие экраны вышел анимационный фильм Baby Shark, а детский телеканал Nickelodeon запустил одноимённое шоу. Кроме того, существует также серия NFT, посвящённых маленькой акуле.
Что касается других популярных видео на YouTube, второе место после Baby Shark занимает клип на песню Despacito Луиса Фонси (Luis Fonsi), которое набрало на данный момент 7,7 миллиарда просмотров. Тройку лидеров замыкает ещё одна детская песня - Johny Johny Yes Papa, видеоклип на которую опубликован каналом LooLoo Kids. Он был просмотрен пользователями YouTube 6,1 миллиарда раз.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нерезиденты бегут из ОВГЗ и сметают валюту на межбанке
|Информационная шизофрения Банковой. Как у Зеленского будут одновременно агитировать за НАТО и дружить с Россией
|Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
|«Льготный» газ и регулирование цен: Каким боком украинцам вылезет социальный популизм власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно
|Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта
|Samsung впервые в мире продемонстрировала вычисления в памяти на базе MRAM — она открывает путь к ИИ нового поколения
|Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров
|Северокорейских хакеров обвиняют в краже криптовалют на сумму $400 млн за год
|SpaceX запустила украинский спутник в космос
Это интересно
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере
|BMW показала, как работает «руль будущего»
|BMW представила 619-сильный электрокар iX M60