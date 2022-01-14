Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров

Baby Shark («Акулёнок») стало самым просматриваемым видео на YouTube за всю историю в ноябре 2020 года. Чуть более чем через год ролик достиг ещё одной важной вехи: он стал первым видео на YouTube, которое перешагнуло отметку в 10 миллиардов просмотров.

Baby Shark является одной из самых популярных детских песен на Западе. Вероятно, это во многом поспособствовало популярности музыкального видео, созданного развлекательной компанией Pinkfong. Стоит также отметить, что за последние годы на широкие экраны вышел анимационный фильм Baby Shark, а детский телеканал Nickelodeon запустил одноимённое шоу. Кроме того, существует также серия NFT, посвящённых маленькой акуле.





Что касается других популярных видео на YouTube, второе место после Baby Shark занимает клип на песню Despacito Луиса Фонси (Luis Fonsi), которое набрало на данный момент 7,7 миллиарда просмотров. Тройку лидеров замыкает ещё одна детская песня - Johny Johny Yes Papa, видеоклип на которую опубликован каналом LooLoo Kids. Он был просмотрен пользователями YouTube 6,1 миллиарда раз.