Модератор TikTok подала в суд на соцсеть за моральную травму от просмотра видео

Модератор TikTok Кэнди Фрезиер (Candie Frazier) подала иск в суд в отношении социальной сети и ее родительской компании ByteDance за психическую травму, вызванную просмотром откровенного видео, сообщает информагентство Bloomberg.

В коллективном иске Фрезиер сообщила, что ей доводилось просматривать ролики с насилием, стрельбой в школах, фатальными падениями и даже каннибализмом. Как заявила истица, из-за этого она испытывает проблемы со сном и часто видит кошмары.

В иске также указывается, что модераторы TikTok работают по 12 часов с несколькими перерывами - часовым перерывом на обед и двумя небольшими перерывами по пятнадцать минут.

"Из-за огромного объема контента, на просмотр видео модераторам дается только 25 секунд, при этом им приходится одновременно просматривать от трех до десяти роликов," - сообщается в иске.

С травмирующими роликами сталкиваются не только модераторы TikTok, но и других социальных платформ, в том числе YouTube и Facebook. Против последней в 2018 году был подан похожий иск.

Компании не раз критиковали за то, что заработная плата модераторов не соответствует нагрузке, также отмечалось, что просмотр "тяжелых" роликов может привести к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). В качестве потенциального решения проблемы предлагалось сократить смены до четырех часов и оказывать модераторам психологическую поддержку. Однако, согласно иску, TikTok отклонила эти советы.

Кэнди Фрезиер рассчитывает на то, что другие модераторы тоже присоединятся к иску, чтобы получить компенсацию за психологические травмы. Также Фрезиер надеется, что по решению суда будет сформирован медицинский фонд для модераторов.