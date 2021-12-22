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В Японии начались продажи массажера для геймеров
18:19 22.12.2021 |
Японская компания Bauhütte выпустила устройство, адресованное завзятым любителям игр. Оно называется MSG-01H-BK и представляет собой массажер для кистей рук.
Массажер с подогревом мягко разминает кисти и пальцы после долгой игровой сессии. Массировать можно как правую, так и левую руку. Кроме того, есть отдельный режим для массажа большого пальца.
Производитель также предлагает использовать режим обогрева без массажа, чтобы разогреть мышцы рук и пальцев перед игровой сессией. Мягкие подушечки устройства охватывают 15 зон. Пользователь может выбирать между общим режимом массажа и специальным режимом для пальцев, оба с тремя уровнями давления и 10-минутным таймером. Стоит устройство 145 долларов. Будет ли оно продаваться за пределами Японии, источник не сообщает.
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