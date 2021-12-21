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Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
18:07 21.12.2021 |
Бывшая супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума принцесса Хайя бин аль-Хуссейн получит 550 млн фунтов (более 730 млн долларов) в рамках бракоразводного процесса, который называют крупнейшим в истории английского правосудия.
Именно такую сумму, согласно решению Высокого суда Лондона, будет обязан выплатить 72-летний миллиардер, правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед.
Как заявил во вторник судья, оглашая решение, большая часть этих денег будет направлена на обеспечение безопасности двоих детей пары - в первую очередь, от "серьезной угрозы" со стороны самого эмира Дубая.
"Ты жила, ты умерла"
"Эта [угроза] усиливается благодаря всей мощи государственных ресурсов, находящихся в его распоряжении, как уже доказано на примере использования программного обеспечение Pegasus, которое доступно только правительствам", - отметил судья.
В 2019 году, опасаясь за свою безопасность, шестая жена правителя Дубая принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с детьми бежала из ОАЭ. По ее словам, ее сильно обеспокоило то, как муж обошелся с двумя другими своими дочерьми - принцессой Латифой и принцессой Шамсой. Обе они были похищены и против воли возвращены в Дубай.
В том же году в Высоком суде Лондона началось разбирательство об опеке над детьми и финансовой помощи.
После этого шейх написал стихотворение "Ты жила, ты умерла", в котором, как полагают многие, содержалась угроза принцессе после того, как стало известно о ее романе с бывшим британским военным, служившим ее телохранителем.
Живя в Британии, принцесса продолжала получать угрозы: ей регулярно поступали сообщения вроде "Мы достанем тебя везде". Ей приходилось тратить огромные суммы на обеспечение безопасности из опасений, что ее детей могут выкрасть и отвезти обратно в Дубай.
"Я очень хочу быть свободной"
Согласно решению суда, Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум должен сделать единовременный платеж в размере более 330 миллионов долларов в течение ближайших трех месяцев.
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн во время посещения Высокого суда Лондона в феврале 2020 года.
Эта сумма будет направлена на содержание британских особняков принцессы Хайи - одного рядом с Кенсингтонским дворцом в Лондоне и ее основного жилья в графстве Саррей, - а также на оплату драгоценностей и скаковых лошадей, приобретенных ею в долг (принцесса Хайя с детства увлекается конным спортом).
Деньги также пойдут на оплату поездок, зарплаты и проживания няни и сиделки, обслуживание бронированных автомобилей для семьи и содержание ее пони и прочих домашних питомцев.
Принцесса отметила, что первый платеж позволит ей освободиться от контроля шейха над ее детьми.
"Я очень хочу быть свободной, и я хочу, чтобы они [мои дети] были свободными", - заявила суду 47-летняя принцесса во время дачи показаний, продолжавшейся почти семь часов.
Шейху также необходимо будет выплатить почти четыре миллиона долларов на образование их совместной 14-летней дочери Жалилы и 9-летнего сына Зайеда, и более 12,5 млн по задолженности. Суд также обязал эмира Дубая выплачивать 13 млн долларов в год на содержание детей, когда те достигнут совершеннолетия.
Несмотря на то, что такие суммы могут показаться головокружительными, эти выплаты составляют меньше половины от первоначального запроса Хайи в размере 1,8 млрд долларов. На оплату судебных издержек ушло более 90 млн.
В Дубае принцесса Хайя получала более 115 млн долларов в год на содержание дома и еще около 12 млн - на карманные расходы.
В 2020 году британский Высокий суд постановил, что шейх Мохаммед похитил своих дочерей от другого брака, Латифу и Шамсу, а также угрожал жене принцессе Хайе. По утверждению принцессы, в мае 2019 года шейх сказал ей, что она с детьми никогда не будут в безопасности в Англии.
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