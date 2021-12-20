Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год

Игровая индустрия в этом году продолжила активно наращивать обороты, в том числе, само собой, это коснулось и мобильного гейминга. Как сообщают аналитики Sensor Tower, по итогам этого года уже восемь игр перевалят за отметку в 1 млрд выручки. Для сравнения, в прошлом году таких игр было пять.

На вершине рынка, как и годом ранее, две игры: PUBG Mobile с её иначе именованными версиями для Китая и Индии, а также Honor of Kings. В этом году игры заработали по 2,8 млрд долларов.

Почётное третье место за хитом Genshin Impact, который заработал 1,8 млрд долларов.

Также выше 1 млрд забрались Roblox (1,3 млрд), Coin Master (1,3 млрд), Pockemon GO (1,2 млрд), Candy Crush Saga (1,2 млрд) и Garena Free Fire (1,1 млрд).

Аналитики прогнозируют, что к концу 2021 года расходы на мобильные игры во всем мире в App Store и Google Play достигнут 89,6 млрд долларов, что на 12,6% больше, чем год назад.