Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года

Основатель, совладелец и идейный вдохновитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назван человеком года по версии влиятельного американского журнала Time.

В этом году журнал решил изменить традиции и объявить имя человека года не как обычно по телевизору (в последние годы корпорация NBC делала важное объявление в рамках прогаммы Today), а на своем канале в YouTube .

Человеком года (до 1999 года это были "мужчина года" и "женщина года", но эти термины перестали вписываться в рамки гендерного равенства) может быть объявлена "персона, группа лиц, какая-то идея и даже объект, которые в лучшую или даже худшую сторону сильнее всего повлияли на ход событий в истекающем году".

Выбор остается исклютельной прерогативой редакторов, так что нет ничего удивительного в том, что в прошлом "людьми года" становились такие одиозные личности как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и аятолла Хомейни.

Впрочем, попадали в список и такие выдающиеся в положительном смысле этого слова люди как летчик Чарльз Линдберг (в 1927 году он первым удостоился звания "человек года" за то, что в одиночку совершил перелет через Атлантику), и американский президент Франклин Рузвельт, который трижды удостаивался этого звания.

Ранее Time в рамках номинаций на звание "героев года" назвал сразу всех ученых-вирусологов, работавших над созданием вакцин от коронавируса и занимавшихся поисками методов лечения этого заболевания. Лучшей исполнительницей года названа американская певица Оливия Родриго, а лучшим спортсменом - гимнастка из США Симона Байлз.