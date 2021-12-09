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Илон Маск сдержал обещание и стал бездомным мультимиллиардером
09:51 09.12.2021 |
Илон Маск сдержал своё обещание «не иметь домов», данное в прошлом году. Миллиардер продал свой особняк в Хиллсборо, Калифорнии. Недвижимость была продана за 30 миллионов долларов, хотя изначально он просил 37,5 миллиона долларов. Личность покупателя не разглашается.
50-летний Маск ранее подтвердил, что это был его последний дом. Поместье площадью 19 гектар было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, представителем французской знати, который переехал в штат после женитьбы на калифорнийке.
Недвижимость оставалась в собственности семьи де Гинье более века, прежде чем в 2013 году была выставлена на продажу за 100 миллионов долларов. В 2016 году запрашиваемая цена была снижена до 29,85 миллиона долларов. Согласно публичным данным, Илон Маск купил дом за 23,4 миллиона долларов в 2017 году.
Площадь особняка составляет 1486 квадратных метров, в нём семь спален и десять ванных комнат, библиотека с кожаными стенами, огромная кухня, оборудованная для личного шеф-повара, коктейльная комната и почти 6-метровые потолки. Из окон открывается вид на залив Сан-Франциско и обширные территории. В гараже и под навесами можно разместить 11 машин.
Сам Маск давно живёт в крошечном сборном домике стоимостью 50 000 долларов, который он арендует его у своей же компании SpaceX.
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