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Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
09:12 03.12.2021 |
Журнал Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в ежегодный список «30 до 30», в которой входят самые перспективные и успешные молодые люди из разных сфер бизнеса, медиа, спорта и культуры.
Участники ежегодного списка Forbes «30 до 30» разбиты по 20 категориям. На момент его составления им не исполнилось 30 лет.
11 из 15 персон представляют категорию «финансы». Среди них:
* со-генеральные директора венчурной компании Alameda Research Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко;
* соучредитель NFT-маркетплейса OpenSea Алекс Аталла;
* соучредитель биткоин-биржи CoinList Брайан Туберген;
* глава DeFi-платформы Slingshot Клинтон Бембри;
* основатель блокчейн-фирмы Edge & Node Теган Клайн;
* глава потокового блокчейн-сервиса Audius Ронейл Румбур;
* сооснователь разработчика ПО TaxBit Джастин Вудворд;
* директор по продуктам управляющей компании Fidelity Digital Assets Бен Шпигельман;
* сооснователь провайдера крипто-ETP 21 Shares Офелия Снайдер;
* cооснователь блокчейн-фирмы TRM Labs Рахул Райна.
Соучредители новостного портала Blockworks Майкл Ипполито и Джейсон Яновиц оказались в категории «медиа», а основатель проекта PleasrDAO Эмили Янг - в «искусство».
Новшеством стал учрежденный «зал славы». В этот список включили CEO криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкмана-Фрида, сооснователя стартапа Stripe Патрика Колиссона, сооснователя онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и сооснователя Ethereum Виталика Бутерина.
Напомним, в предыдущей версии списка «30 до 30» криптовалютную индустрию представляли семь человек.
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