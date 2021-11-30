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Новый рекорд: Месси получил седьмой «Золотой мяч»
09:12 30.11.2021 |
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз выиграл "Золотой мяч" - награду, которая присуждается лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football. Второе место занял капитан польской сборной и форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
"Не знаю, сколько лет у меня еще впереди, но я надеюсь, их будет много, потому что в этом году я получил огромное удовольствие от игры", - сказал Месси на церемонии вручения вечером в понедельник, 29 ноября. Награду он посвятил партнерам по команде. Выиграв "Золотой мяч" в седьмой раз, Месси обновил собственный рекорд и увеличил отрыв от Криштиану Роналду, в активе которого пять "Золотых мячей".
Во время выступления в парижском театре "Шатле", где проходила церемония, Месси обратился к Роберту Левандовскому. "Я хотел сказать Роберту, что для меня было честью побороться с ним за "Золотой мяч". Он заслужил победу в прошлом году", - заявил Месси. В 2020 году "Золотые мячи" не вручали из-за пандемии коронавируса.
Поляку, который за прошлый сезон забил 41 гол в 29 матчах и завоевал суперкубок Германии с "Баварией", не хватило всего 33 баллов до первого места. Он получил приз как лучший нападающий года.
Обладательницей женского "Золотого мяча" стала футболистка Алексия Путельяс, выступающая за сборную Испании и "Барселону", с которой одержала победу в Лиге чемпионов УЕФА.
Ежегодная премия "Золотой мяч" была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано в 1956 году. С 2010 по 2015 год награда носила название "Золотой мяч ФИФА".
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