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Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
11:47 25.11.2021 |
Британский толковый словарь английского языка Collins признал аббревиатуру NFT словом 2021 года. В шорт-лист номинантов попали в том числе слова «крипто» и «метавселенная».
Определение NFT в Collins звучит как «уникальный цифровой идентификатор, который записывает право собственности на цифровой актив».
В словаре отметили, что пользователи потратили миллионы долларов на вошедшие в мейнстрим невзаимозаменяемые токены.
«Кажется, что теперь NFT повсюду: от секций искусства до страниц финансовых изданий, в галереях, аукционных домах и социальных сетях», - заявил The Guardian управляющий директор Collins Learning Алекс Бикрофт.
Напомним, в мае 2021 года американский словарь Merriam-Webster добавил определение невзаимозаменяемого токена и продал его в виде NFT на аукционе за 15 ЕТН (около $55 000 по курсу на момент сделки).
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