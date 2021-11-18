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Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
09:46 18.11.2021 |
Ношение масок способствует значительному снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19, пишет в четверг газета The Guardian со ссылкой на международное исследование.
Ученые из ряда стран, в том числе Великобритании, пришли к выводу, что ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19. Они также отметили в исследовании, что эффективно соблюдение дистанции и мытье рук.
Согласно результатам, полученным по итогам более чем 30 отдельных исследований, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции - на 25%.
Исследователи отмечают, что мытье рук также считается эффективной мерой и уменьшает заболеваемость более чем на 50%, однако в ходе изучения эффективности этой меры проводилось относительно небольшое количество исследований, отмечает издание.
"Несколько защитных и социальных мер, в том числе мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции, связаны со снижением заболеваемости коронавирусом", - указали исследователи.
По их словам, по этой причине важно сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения.
При этом ученые из Университета Монаша в австралийском штате Виктория и Эдинбургского университета подчеркнули, что такие меры, как локдаун и закрытие границ, школ и офисов, нужно исследовать отдельно, чтобы оценить потенциальное негативное воздействие таких ограничений на население.
Во многих странах мира в настоящее время действуют правила обязательного ношения масок, главным образом, в общественных местах (в помещениях).
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