Финансовые новости
- |
- 11.11.21
- |
- 15:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
13:48 11.11.2021 |
На воду во всем мире спущено 200 новых супер-яхт с начала 2021 года, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. Об этом говорится в материале агентства Reuters.
В докоронавирусный 2019 год было построено 165 сверхдлинных премиум-яхт (более 30 метров). С начала пандемии количество заказов на строительство яхт резко упало, и индустрия оказалась в состоянии паралича. Но застой продолжался не долго, рассказывают в агентстве.
"Некоторые видели, что их сверхбогатые друзья, владеющие яхтами, хорошо провели время в пандемию, в то время как им пришлось запереться дома", - объяснил причину начавшегося бума на рынке супер-яхт Пепе Гарсия, глава испанской верфи MB92, глобального лидера по ремонту супер-яхт.
По его мнению, ажиотаж на данном рынке продлиться еще несколько лет.
Согласно данным профильного агентства Superyacht Group, на данный момент в мире оформлено предзаказов на строительство 330 премиум-яхт. Они будут спущены на воду к 2023 году.
Увеличение количества заказов положительно сказалось на финансовом состоянии верфей.
К примеру, портфель заказов итальянской яхтенной компании Ferretti в январе-сентябре превысил 900 млн евро, что значительно превышает 691 млн евро заказов за весь 2019 год.
У Azimut Benetti, другого итальянского производителя яхт, портфель заказов утроился до 1,2 млрд евро к августу по сравнению с годом ранее, благодаря клиентам из США, которые стимулировали спрос.
Согласно отраслевым данным, стоимость супер-яхты может варьироваться от $10 млн в подержанном виде до $600 млн новой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка – ГБР
|Эффект бумеранга: Как Зеленского сбивают теми же технологиями, что и Порошенко
|Бюджетный коллапс. К чему приведут неправильные прогнозы и бездеятельность Минфина
|Двойной конфуз. Подаст ли в отставку Баканов из-за закона о реформе СБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
|В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
|Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года
|Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году
|У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
Это интересно
|Некоторые BMW лишились сенсорных экранов из-за дефицита микроэлектроники
|Средняя сума уплаченных вымогателям выкупов в США превышает $6 млн
|Мобильные игры Netflix стали доступны на устройствах под управлением iOS
|Сеть Walmart уже несколько месяцев использует в США автономные грузовики без водителей
|Microsoft представила ноутбук всего за 250 долларов
|Microsoft представила упрощённую Windows 11 SE для дешёвых ноутбуков
|Tesla стала поставщиком электроэнергии в Техасе