Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет

На воду во всем мире спущено 200 новых супер-яхт с начала 2021 года, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

В докоронавирусный 2019 год было построено 165 сверхдлинных премиум-яхт (более 30 метров). С начала пандемии количество заказов на строительство яхт резко упало, и индустрия оказалась в состоянии паралича. Но застой продолжался не долго, рассказывают в агентстве.

"Некоторые видели, что их сверхбогатые друзья, владеющие яхтами, хорошо провели время в пандемию, в то время как им пришлось запереться дома", - объяснил причину начавшегося бума на рынке супер-яхт Пепе Гарсия, глава испанской верфи MB92, глобального лидера по ремонту супер-яхт.

По его мнению, ажиотаж на данном рынке продлиться еще несколько лет.

Согласно данным профильного агентства Superyacht Group, на данный момент в мире оформлено предзаказов на строительство 330 премиум-яхт. Они будут спущены на воду к 2023 году.

Увеличение количества заказов положительно сказалось на финансовом состоянии верфей.

К примеру, портфель заказов итальянской яхтенной компании Ferretti в январе-сентябре превысил 900 млн евро, что значительно превышает 691 млн евро заказов за весь 2019 год.

У Azimut Benetti, другого итальянского производителя яхт, портфель заказов утроился до 1,2 млрд евро к августу по сравнению с годом ранее, благодаря клиентам из США, которые стимулировали спрос.

Согласно отраслевым данным, стоимость супер-яхты может варьироваться от $10 млн в подержанном виде до $600 млн новой.