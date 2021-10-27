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Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории
10:57 27.10.2021 |
Гендиректор и основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших, пишет Forbes.
Все это благодаря 13%-ному скачку акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд. После выхода отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн.
Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу. По данным рейтинга Forbes Real-Time, на утро среды капитал миллиардера составляет $253,8 млрд.
Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием $201 млрд. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд.
21%-ная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) - основная часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. После февральского раунда финансирования этот бизнес был оценен инвесторами в $74 млрд.
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