Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) получил титул самого богатого человека планеты согласно рейтингу Billionaires Index издания Bloomberg. Его состояние значительно выросло благодаря скачку курса акций одной из его компаний - автопроизводителя Tesla. Заметим, что в прошлом месяце самым богатым в мире Маска признал Forbes.

К концу торгов в пятницу цена за акцию Tesla составила $843,03, за день поднявшись на 3 %. Это означает, что стоимость автопроизводителя с начала года выросла приблизительно на 20 %. Такой поворот увеличил состояние Маска до $236 млрд, позволив обойти основателя Amazon Джеффа Безоса с $196 млрд.

Маск уже ответил на комментарий одного из пользователя в Twitter, заявившего, что его активы теперь приблизительно равны 861 миллиарду Dogecoin - состояние больше, чем у Билла Гейтса (Bill Gates) и Уоррена Баффетта (Warren Buffett) вместе взятых. «Надеюсь достаточно, чтобы распространить жизнь на Марс», - скромно ответил Маск.

Безос часто меняется с Маском местами в рейтингах самых богатых людей, в зависимости от биржевого курса ценных бумаг их компаний. После признания самым богатым по версии Forbes Маск слегка потроллил Безоса, ответив на твит последнего об успехах Amazon эмодзи с изображением серебряной медали, а также заявил, что отправит настоящую медаль главе Amazon вместе с огромной статуей в виде двойки.

Третье и четвёртое места в рейтинге Bloomberg занимают глава LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) и один из основателей Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates), владеющие активами на $164 млрд и $130 млрд соответственно.

Завтра компания Tesla должна огласить отчёт о заработках в третьем квартале. По прогнозам экспертов с Уолл-стрит, доход составит порядка $13,7 млрд, а прибыль на каждую акцию - $1,54. По мнению эксперта Wedbush Дэна Айвза (Dan Ives), хотя скептиков ещё много, эволюция электротранспорта находится только на ранних стадиях, а Tesla находится во главе процесса. Сегодня на глобальные продажи электромобилей приходится только 3 % машин, а к 2025 году их доля достигнет уже 10 %. На данный момент курс акций Tesla взлетел ещё выше и составляет более $870 за акцию.