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Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
16:51 19.10.2021 |
Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) получил титул самого богатого человека планеты согласно рейтингу Billionaires Index издания Bloomberg. Его состояние значительно выросло благодаря скачку курса акций одной из его компаний - автопроизводителя Tesla. Заметим, что в прошлом месяце самым богатым в мире Маска признал Forbes.
К концу торгов в пятницу цена за акцию Tesla составила $843,03, за день поднявшись на 3 %. Это означает, что стоимость автопроизводителя с начала года выросла приблизительно на 20 %. Такой поворот увеличил состояние Маска до $236 млрд, позволив обойти основателя Amazon Джеффа Безоса с $196 млрд.
Маск уже ответил на комментарий одного из пользователя в Twitter, заявившего, что его активы теперь приблизительно равны 861 миллиарду Dogecoin - состояние больше, чем у Билла Гейтса (Bill Gates) и Уоррена Баффетта (Warren Buffett) вместе взятых. «Надеюсь достаточно, чтобы распространить жизнь на Марс», - скромно ответил Маск.
Безос часто меняется с Маском местами в рейтингах самых богатых людей, в зависимости от биржевого курса ценных бумаг их компаний. После признания самым богатым по версии Forbes Маск слегка потроллил Безоса, ответив на твит последнего об успехах Amazon эмодзи с изображением серебряной медали, а также заявил, что отправит настоящую медаль главе Amazon вместе с огромной статуей в виде двойки.
Третье и четвёртое места в рейтинге Bloomberg занимают глава LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) и один из основателей Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates), владеющие активами на $164 млрд и $130 млрд соответственно.
Завтра компания Tesla должна огласить отчёт о заработках в третьем квартале. По прогнозам экспертов с Уолл-стрит, доход составит порядка $13,7 млрд, а прибыль на каждую акцию - $1,54. По мнению эксперта Wedbush Дэна Айвза (Dan Ives), хотя скептиков ещё много, эволюция электротранспорта находится только на ранних стадиях, а Tesla находится во главе процесса. Сегодня на глобальные продажи электромобилей приходится только 3 % машин, а к 2025 году их доля достигнет уже 10 %. На данный момент курс акций Tesla взлетел ещё выше и составляет более $870 за акцию.
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