Финансовые новости
- |
- 01.10.21
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
13:19 01.10.2021 |
На популярном туристическом портале AirBnB появились несколько объявлений, авторы которых предлагали всем желающим туристам переночевать в фургонах, припаркованных на улицах Манхэттена в Нью-Йорке. Стоимость ночи в минивэне-«гостинице» составляла 100 долларов, что значительно дешевле, чем самая обычный отель, представленный в данном районе.
Манхэттен является одним из самых престижных и дорогих районов Нью-Йорка. Стоимость гостиницы или даже обычного хостела в этой локации значительно отличается от других дистриктов города. В связи с этим, предприимчивые американцы придумали необычный способ заработка на туристах. Всего за сто долларов за ночь путешественникам предлагали переночевать в припаркованных на обочинах фургонах.
Одновременно в таких «гостиницах» могли находиться до трех человек, причем внутри машин не было никаких удобств. Воспользоваться туалетом арендодатели предлагали в ближайших кафе. О новом виде ночлега стало известно после публикации трэвел-блогера, который поселился в одном из таких фургонов. Мужчина подробно описал внутреннее пространство машины, а также пожаловался на неприятный запах. Пользоваться подобной услугой путешественник больше не намерен.
После публикации видеоролика полиция Нью-Йорка эвакуировала с улиц Манхэттена семь «гостиничных» минивэнов. Согласно официальной версии, фургоны отправили на штрафстоянки из-за проблем с регистрацией. Однако расследование на этом не закончилось. Теперь полицейские подозревают владельцев транспортных средств в мошеннических действиях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
|В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц
|Amazon представила большой смарт-дисплей Echo Show 15, который станет центром умного дома
|ABB разработала самую быструю зарядную станцию для электромобилей
|Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми