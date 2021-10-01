Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки

На популярном туристическом портале AirBnB появились несколько объявлений, авторы которых предлагали всем желающим туристам переночевать в фургонах, припаркованных на улицах Манхэттена в Нью-Йорке. Стоимость ночи в минивэне-«гостинице» составляла 100 долларов, что значительно дешевле, чем самая обычный отель, представленный в данном районе.

Манхэттен является одним из самых престижных и дорогих районов Нью-Йорка. Стоимость гостиницы или даже обычного хостела в этой локации значительно отличается от других дистриктов города. В связи с этим, предприимчивые американцы придумали необычный способ заработка на туристах. Всего за сто долларов за ночь путешественникам предлагали переночевать в припаркованных на обочинах фургонах.

Одновременно в таких «гостиницах» могли находиться до трех человек, причем внутри машин не было никаких удобств. Воспользоваться туалетом арендодатели предлагали в ближайших кафе. О новом виде ночлега стало известно после публикации трэвел-блогера, который поселился в одном из таких фургонов. Мужчина подробно описал внутреннее пространство машины, а также пожаловался на неприятный запах. Пользоваться подобной услугой путешественник больше не намерен.





После публикации видеоролика полиция Нью-Йорка эвакуировала с улиц Манхэттена семь «гостиничных» минивэнов. Согласно официальной версии, фургоны отправили на штрафстоянки из-за проблем с регистрацией. Однако расследование на этом не закончилось. Теперь полицейские подозревают владельцев транспортных средств в мошеннических действиях.