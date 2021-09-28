Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 25 ETH

Популярный мем «Озадаченная Хлоя» с изображением двухлетней девочки продали в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) за 25 ETH - почти $74 000 по курсу на момент сделки.

Покупателем стала дубайская музыкальная компания 3F Music. Вырученные средства мама героини мема планирует потратить на образование дочерей, а сама Хлоя хочет купить лошадь или «построить Диснейленд», пишет BBC.

Семья сохранит средства в Ethereum в надежде на дальнейший рост криптовалюты.

Хлоя стала популярной в 2013 году после публикации видео, на котором она озадаченно реагирует на новость о поездке в Диснейленд, в то время как ее старшая сестра Лили заплакала. Ролик набрал более 20 миллионов лайков.





Напомним, в марте 2021 года 3F Music купила мем «Девочка-катастрофа» за 180 ETH (почти $500 000 на тот момент).