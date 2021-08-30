В Китае детям запретили играть в онлайновые игры более трёх часов в неделю

В Китае с сегодняшнего дня вступают новые ограничения для несовершеннолетних детей: они смогут играть в онлайновые игры не более трёх часов в неделю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики «Синхуа».

Новые правила вводятся ввиду растущей в стране озабоченности по поводу игровой зависимости. В связи с этим китайские игровые платформы вроде Tencent и NetEase, должны ограничить онлайновые игры для несовершеннолетних до трёх часов в неделю. Дети в возрасте до 18 лет теперь смогут играть по одному часу, с 20:00 до 21:00, в пятницу, субботу и воскресенье. Также они смогут играть онлайн по одному часу в праздничные дни. Как сообщает Reuters, соответствующие игровые сервисы должны ограничить онлайн-игры в нерабочие часы, а также иметь действующую систему проверки пользователей, чтобы гарантировать соблюдение новых правил.

Напомним, в Китае и до этого существовали ограничения на онлайновые игры для детей, однако они были менее жёсткими: разрешалось играть 1,5 часа в будние дни и 3 часа в выходные и праздничные дни.