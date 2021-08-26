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Южная Корея отменяет «комендантский час» для юных геймеров
13:12 26.08.2021 |
Власти Южной Кореи решили отказаться от «комендантского часа», на законодательном уровне запрещавшего детям до 16 лет играть в компьютерные игры с полуночи до 6 утра. Утверждается, что теперь молодёжная политика предусматривает бóльшую гибкость и вместо односторонних запретительных мер предоставит больше контроля как детям, так и их родителям.
Система, технически не позволявшая детям до 16 лет играть в онлайн-компьютерные игры, была введена в действие ещё 10 лет назад. Предполагалось, что это позволит детям высыпаться и защитит их здоровье, поскольку игромания стала важной проблемой в стране. Тем не менее эффективность таких ограничений неоднократно подвергалась сомнению и критике за нарушение права детей на собственный выбор - не говоря уже о протестах участников игровой индустрии.
Сообщается, что главной причиной отмены «комендантского часа» стало изменение самой игровой среды - юные пользователи отказываются от компьютерных игр в пользу мобильных, на которые законодательные ограничения не распространяются. Кроме того, ночью детям доступно огромное количество медиаплатформ и социальных сетей с альтернативным развлекательным контентом, не связанным с играми, поэтому закон просто теряет смысл.
По мнению властей, система запретов задумывалась как инструмент защиты детей, но теперь она превратилась в свою противоположность, поскольку ограничение права на игры в одностороннем порядке лишает детей «права на самоопределение». Полная отмена ограничений потребует некоторого времени для изменения законодательной базы.
При этом у несовершеннолетних до 18 лет и их родителей сохранится возможность задавать временные ограничения для онлайн-игр самостоятельно - эта система по-прежнему будет работать.
Т.н. Корейская ассоциация игровой индустрии горячо приветствовала изменения. По словам её представителей, технические ограничения наносили ущерб национальной игровой индустрии в течение долгого времени, не говоря уже об их неэффективности, нарушении прав детей и ослаблении конкурентоспособности игровых сервисов. В ассоциации заявили, что прилагают все усилия к тому, чтобы родители знали больше о системах защиты детей, уже интегрированных в каждую игру.
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