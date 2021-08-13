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Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
11:57 13.08.2021 |
Немецкая компания Adidas заявила, что договорилась о продаже своего бренда спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok американской Authentic Brands Group на общую сумму до 2,1 млрд евро.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Adidas.
Отмечается, что стороны ожидают закрыть сделку в первом квартале 2022 года.
При этом, Adidas планирует направить основную часть средств от продажи Reebok на поощрение акционеров.
"Reebok - ценная часть Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и команда сделали для нашей компании. С этим изменением владельца мы считаем, что бренд Reebok будет иметь хорошие позиции для долгосрочного успеха", - заявил гендиректор Adidas Каспер Рорштед.
В то же время основатель компании Authentic Brands Group Джейми Солтер заявил, что для них продолжение истории Reebok - "большая честь".
"Это важная веха для компании ABG, и мы стремимся сохранить целостность, инновации и ценности Reebok. Мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с командой Reebok, чтобы развивать успех бренда", - сказал он.
Американская Authentic Brands Group владеет, в частности, спортивным журналом Sports Illustrated, производителем теннисного снаряжения Prince и брендами одежды Forever 21 и Juicy Couture.
Сообщается также, что Adidas приобрел бренд Reebok в 2006 году за 3,8 млрд долл.
О своем намерении продать бренд Adidas официально объявила в феврале 2021 года. Такое решение приняли в процессе разработки новой пятилетней стратегии.
Тогда речь шла о том, что компания планирует сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров.
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