Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн

По данным Heritage Auctions, картридж Super Mario 64, выпущенный в 1996 году в США, продали на аукционе за 1,56 млн долларов, установив новый мировой рекорд.

Буквально в пятницу, 9 июля, тот же аукционный дом продал картридж с видеоигрой Legend of Zelda за 870 000 долларов, о чём мы сообщали. А в апреле картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года был продан за 660 000 долларов.

"Культурное значение этой игры и её важность для истории видеоигр имеют сложно переоценить, а состояние этой копии настолько захватывает дух, что мы действительно в растерянности."

Выдержка из описания лота

Игра Super Mario 64 вышла вместе с консолью Nintendo 64 и стала самой продаваемой игрой для этой платформы, а также одной из самых продаваемых игр в истории. В 2007 года она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.