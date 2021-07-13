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Картридж с игрой Super Mario 64 продали за рекордные $1,56 млн
12:50 12.07.2021 |
По данным Heritage Auctions, картридж Super Mario 64, выпущенный в 1996 году в США, продали на аукционе за 1,56 млн долларов, установив новый мировой рекорд.
Буквально в пятницу, 9 июля, тот же аукционный дом продал картридж с видеоигрой Legend of Zelda за 870 000 долларов, о чём мы сообщали. А в апреле картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года был продан за 660 000 долларов.
"Культурное значение этой игры и её важность для истории видеоигр имеют сложно переоценить, а состояние этой копии настолько захватывает дух, что мы действительно в растерянности."
Выдержка из описания лота
Игра Super Mario 64 вышла вместе с консолью Nintendo 64 и стала самой продаваемой игрой для этой платформы, а также одной из самых продаваемых игр в истории. В 2007 года она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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