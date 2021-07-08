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В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
17:55 08.07.2021 |
Знаменитому симулятору строительства Minecraft в Южной Корее присвоили рейтинг R (18+, «только для взрослых»). Причиной послужило местное законодательство и действия Microsoft. Игроки пытаются оспорить решение и уже создали соответствующую петицию.
В Южной Корее действует «Закон Золушки», по которому лицам до шестнадцати лет запрещается развлекаться в интерактивных проектах с полуночи до шести утра. Из-за этого Microsoft изменила свою пользовательскую политику в указанной стране. Корпорация в 2012 году ввела следующее правило: для создания учётной записи в Xbox Live корейским игрокам должно исполниться 19 лет. На Minecraft это не распространялось, так как аккаунт в сервисе не был необходим для входа в проект.
Всё изменилось в 2020 году, когда учётная запись Xbox Live стала обязательной для авторизации в игре Mojang Studios. После этого на её официальном сайте в Южной Корее появилось предупреждение, что покупать Minecraft можно только с 19 лет. При этом местная рейтинговая организация присудила проекту отметку 12+, но из-за череды вышеописанных обстоятельств она повысилась до 18+.
Почему Microsoft указывает 19+ при официальном рейтинге 18+, пока непонятно. Тем временем корейские фанаты Minecraft уже создали петицию с просьбой отменить наложенное ограничение. На момент публикации новости её подписали более 95 тыс. человек.
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