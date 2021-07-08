Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд

В одном из самых эксклюзивных клубов мира только что появился новый член. На этой неделе состояние бывшего генерального директора Microsoft Стива Балмера (Steve Ballmer) превысило $100 млрд, что делает его девятым человеком в мире, в распоряжении которого имеются столь внушительные личные активы. Десятым в этом списке может совсем скоро стать основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), чьё состояние на этой неделе увеличилось до $98,6 млрд.

Стив Балмер ушёл с поста генерального директора Microsoft в 2014 году. В настоящее время ему принадлежит баскетбольный клуб Los Angeles Clippers, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. В этом году состояние Балмера выросло на $20,1 млрд, тогда как упомянутый Эллисон заработал $18,9 млрд.

Лидером рейтинга богатейших людей мире от Bloomberg является основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), личные накопления которого оцениваются в $212,1 млрд. Суммарно девять самых богатых людей в мире с начала года заработали $245 млрд. Таким образом, в настоящее время они владеют примерно $1,36 трлн.

Примечательно, что в список богатейших людей преимущественно входят руководители технологических компаний, многие из которых американцы. Исключение составляет лишь французский бизнесмен Бернар Арно (Bernard Arnault), являющийся генеральным директором группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.