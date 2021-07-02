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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ричард Брэнсон и Джефф Безос полетят в космос. Основатель Amazon возьмет с собой 82-летнюю астронавтку

12:52 02.07.2021 |

Всякая всячина

Британский бизнесмен и глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон объявил, что совершит первый полет в космос на своем ракетоплане "Юнити" (Unity) 11 июля. Таким образом он опередит основателя Amazon Джеффа Безоса, который намерен 20 июля отправиться на орбиту в капсуле "Нью Шепард" (New Shepard) вместе с 82-летней астронавткой Уолли Фанк.

Компания Брэнсона одной из первых в мире объявила о намерении разработать систему для туристических полетов в космос и более 20 лет ведет разработку нужных для этого технологий.

Планируется, что космический аппарат Virgin Galactic, в котором будет находиться Брэнсон, поднимется на высоту 90 километров, что позволит в течение нескольких минут испытать чувство невесомости. Кроме того, пассажиры и экипаж корабля смогут увидеть очертания округлой Земли с орбиты.

Первый полет Брэнсона стал возможным благодаря тому, что на прошлой неделе Virgin Galactic получила от американских федеральных властей лицензию на осуществление коммерческих полетов в космос. В воскресенье, 11 июля, открывается полетное "окно", то есть для старта появятся благоприятные погодные условия. При этом не исключается, что полет может быть отложен из-за плохой погоды или возможных технических проблем.

 Ракетоплан "Юнити" поднимется на высоту 90 километров

Билеты в космос на ракетоплан Virgin Galactic уже зарезервировали около 600 человек. Теперь им, возможно, придется заплатить за свой полет довольно внушительную сумму - до 250 тыс. долларов.

"Я действительно верю, что космос принадлежит всем нам, - сказал Брэнсон, объявляя дату своего первого полета. - Мы 17 лет вели разработки, проектировали и внедряли инновации, а теперь новая индустрия коммерческих космических полетов готова открыть Вселенную для человечества и поменять мир к лучшему". "Одно дело просто мечтать о том, чтобы космос стал более доступным для всех людей, и совсем другое - воплотить эту мечту в реальность, благодаря совместной работе нашей фантастической команды", - добавил он.

Полет Безоса

Параллельно с Брэнсоном о начале туристических полетов в космос заявил и основатель компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос. Еще в 2000 году он создал компанию Blue Origin, которая занимается разработкой космических ракет и капсул, и некоторое время назад объявил, что полетит в космос 20 июля.

 Ракета и капсула "Нью Шепард" стартует с космодрома на западе Техаса

После этого Брэнсон решил ускорить свой собственный полет: ранее предполагалось, что он отправится на орбиту только после того, как тестовый выход в космос совершат четыре сотрудника компании Virgin Galactic. Теперь он сам будет в числе четырех пассажиров-испытателей, а аппаратом будут управлять двое пилотов.

Впрочем, капсула Безоса "Нью Шепард" намерена подняться на высоту около 100 километров над Землей, то есть несколько выше по сравнению с аппаратом Virgin Galactic.

Кроме Безоса, пассажирами "Нью Шепард" станут еще три человека: брат бизнесмена Марк, пока неизвестный человек, заплативший за билет 28 млн долларов, и 82-летняя астронавтка Уолли Фанк.

Уолли Фанк ранее купила билет на ракетоплан Ричарда Брэнсона

В четверг Безос разместил в своем "Инстаграме" двухминутную видеозапись, в которой он сообщает Фанк о том, что именно она будет в числе первых космических туристов. "Я уже и не надеялась, что когда-нибудь полечу", - говорит астронавтка на видео.

Уолли Фанк родилась в 1939 году в американском штате Нью-Мексико и посвятила всю жизнь авиации. В течение своей пилотской карьеры она провела в воздухе 16,6 тыс. часов и обучила в качестве инструктора около 3 тыс. пилотов.

В 1961 году Фанк была одной из 13 участниц частной программы "Женщины в космосе", также известной как "Меркурий-13". В ее рамках женщины-добровольцы прошли усиленные физические и психологические тесты, чтобы доказать, что они тоже способны к полетам в космос. Однако американское космическое агентство НАСА к этой программе отношения не имело, и первая американская женщина отправилась в космос только в 1983 году.

Примечательно, что Фанк ранее купила за 200 тыс. долларов билет на космический аппарат компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Осуществит ли она теперь космический полет еще и на "Нью Шепарде", пока не сообщается.

"Я даже не могу передать тем, кто сейчас нас смотрит, насколько я счастлива, что Blue Origin выбрала меня для этого полета", - говорит на видео Фанк.

Если ее полет состоится, она станет самым пожилым человеком, когда-либо отправлявшимся в космос. В прошлом Фанк уже вошла в историю как первая женщина, ставшая расследователем по авиации Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) и инспектором Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Возрождение космического туризма

Полеты Безоса и Брэнсона могут ознаменовать начало новой эры космического туризма - сектора, который "простаивает" уже около 10 лет.

В 2000-е годы семь человек заплатили от 20 до 40 млн долларов за визиты на Международную космическую станцию. Однако эта программа, которая осуществлялась российским космическим агентством, была свернута в 2009 году.

Теперь сразу несколько американских компаний развивают собственные программы туристических полетов в космос, и некоторые из них намерены подниматься намного выше границы космоса, куда отправятся аппараты Брэнсона и Безоса.

В частности, основатель SpaceX Илон Маск уже планирует несколько частных миссий на борту своих кораблей "Драгон", которые сейчас выводятся на орбиту ракетами "Фалкон-9". Такие полеты будут продолжаться несколько дней и станут суборбитальными, то есть туристы окажутся в открытом космосе.

Впрочем Роскосмос также планирует возобновить программу космического туризма, и следующие два "платных" космонавта должны быть доставлены на МКС в 2023 году. Кроме того, в июне этого года российское космическое агентство объявило, что его "туристическое" подразделение Главкосмос готово отправлять людей на Международную космическую станцию на срок от 10 до 30 дней.

Есть и планы по созданию специальной частной космической станции, которую смогут посещать обладатели билетов. Их вынашивает американская компания Axiom Space, которую основал Мишель Суффредини - с 2005 по 2015 год он возглавлял программу НАСА по полетам на Международную космическую станцию.
 

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