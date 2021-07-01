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Исходный код интернета продан за $5,4 миллиона как NFT
11:38 01.07.2021 |
Создатель всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) продал исходный код интернета в виде NFT неизвестному покупателю через аукционный дом Sotheby's. Аукцион стартовал 23 июня с первоначальной ставки в $1000 и завершился на отметке $5,4 млн.
В рамках одного NFT были проданы четыре разных предмета: файлы исходного кода всемирной паутины с отметкой времени, анимированная визуализация кода, письмо от Бернерса-Ли и цифровой плакат, иллюстрирующий код, созданный сэром Тимом. Бернерс-Ли создал всемирную паутину в 1989 году, соединив различные фрагменты информации в раннем интернете с помощью гиперссылок. Он создал первые веб-браузер и веб-сервер, однако отказался запатентовать своё изобретение. В 1993 году CERN, исследовательская организация, в которой тогда работал сэр Тим, отказалась от всех прав на технологию и передала её в открытый доступ.
Стоимость NFT с исходным кодом интернета превзошла по стоимости NFT с первым твитом основателя Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey), однако всё ещё далека от рекордных $69 миллионов, за которые была продана картина цифрового художника Beeple. В течение длительного времени наивысшая ставка на торгах составляла $3,5 миллиона, однако в последние 15 минут поступило много предложений, и окончательная стоимость лота составила $5,4 миллиона.
Бернерс-Ли пояснил, что он не продаёт сам интернет или эксклюзивный доступ к исходному коду. По его словам, его лот представляет собой лишь цифровую картинку, плюс написанную на Python программу, которая демонстрирует то, как выглядел бы исходный код интернета, если бы он был прикреплён к стене и подписан рукой автора.
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