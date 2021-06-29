Один из богатейших держателей криптовалюты утонул на море во время купания

Мирча Попеску (Mircea Popescu), бизнесмен румынского происхождения, который, по сообщениям, владел более чем 1 миллионом биткоинов, утонул в море в Коста-Рике. Во время апрельского пика стоимости биткоина капитал Попеску оценивался почти в $2 миллиарда.

Сообщается, что Попеску купался в запрещённом для этого месте. Криптоинвестора унесло течением, и он захлебнулся водой, скончавшись на месте.

Попеску широко известен в криптовалютных кругах, однако его репутация довольно сомнительна. В 2012 году он основал уже не существующую криптовалютную биржу MPEx, а в 2013 году продал проект за 125 тысяч биткоинов. Попеску считают одним из самых консервативных криптоинвесторов. Он активно выступал за сохранение размера блока криптовалюты в 1 Мбайт, угрожая обвалить рынок, распродав свои активы, и в итоге добился своего.

В 2014 году бизнесмен рассказал о том, что получил от Комиссии по ценным бумагам и биржам США запрос на предоставление персональных данных пользователей MPEx. Также Попеску взял на себя ответственность за взлом инвестиционного фонда The DAO, чтобы доказать централизованность Ethereum. Эта проделка привела к потере 3,6 миллиона Ethereum стоимостью около $50 миллионов.

В марте текущего года Попеску заявлял, что владеет более чем 1 миллионом биткоинов. Тем не менее, некоторые скептики утверждали, что его капитал составлял около 300 тысяч биткоинов, но и даже такая сумма делает его одним из крупнейших держателей криптовалюты. Новость о смерти Попеску горячо обсуждается в криптовалютных кругах. Инвесторам не даёт покоя судьба биткоинов бизнесмена.