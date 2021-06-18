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В Ботсване нашли алмаз в более чем 1000 карат
09:18 18.06.2021 |
Алмаз размером с куриное яйцо был найден в Ботсване, сообщило в четверг, 17 июня, информагентство dpa. Длина драгоценного камня, признанного третьим по величине белым алмазом в мире, составляет 7,3 сантиметра, его ширина - 5,2 сантиметра, толщина - 2,7 сантиметров. Вес находки - 1098 карат.
Шахта, где 1 июня был обнаружен выдающийся драгоценный камень, разрабатывается консорциумом Debswana, принадлежащим на 50 процентов государству Ботсвана и еще на 50 процентов - компании De Beers и являющимся крупнейшим производителем алмазов в мире. Камень нашли в шахте под названием Jwaneng, разрабатываемой с 1972 года. Учитывая суммарную стоимость всех алмазов, найденных в ней за эти годы, она считается самой "богатой" в мире.
Стоимость алмаза-гиганта, найденного в шахте 1 июня, еще не была официально названа. Недавно алмаз весом 102 карата был продан в Гонконге за 13 млн евро.
Самый крупный алмаз в мире
Самый крупный в мире алмаз носил имя "Звезда Африки", его масса составляла 3106,35 карата, или 621,35 грамма. Второе название этого драгоценного камня - Куллинан, по имени владельца южноафриканской шахты, где он был найден в 1905 году, - Томаса Куллинана. Этот камень был впоследствии распилен на 105 частей. Девять особенно крупных из них стали украшением британской монаршей короны.
Найденный в Ботсване 1 июня алмаз признан третьим в мире по величине. Кроме "Звезды Африки", с ним сопоставимы всего два других алмаза.
Большинство алмазов скрыты на глубине 200 километров, однако разработчики алмазных шахт делали ценные находки даже на глубине до 660 километров.
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