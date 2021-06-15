Sony списала долги тысячам музыкантов

Корпорация Sony Music списала долги тысячам музыкантов, подписавших контракт с лейблом до 2000-го года.

Решение компании означает, что многие из тех, кому она простила долги, впервые начнут зарабатывать деньги со стримов своих песен.

О каких именно певцах и музыкантах идет речь, не разглашается, однако, по словам источников СМИ, среди них есть очень известные музыканты.

Речь идет о прибылях в многие тысячи долларов в год, говорит один из источников.

Откуда взялся долг?

Как правило, подписывая контракт со звукозаписывающей студией, музыканты берут деньги в долг. Им авансом дают бюджет на звукозапись, съемку клипов, распространение материала и так далее. После того, как музыка продается, музыкант возвращает студии деньги.

Однако многие музыканты так и не зарабатывают достаточно денег, чтобы вернуть аванс - нередко из-за неблагоприятных для них сделок по лицензированию, которые они заключают с теми же компаниями.

Пока аванс не возвращен, певцам не достается прибыль от стриминга их песен в интернете и еще некоторые доходы. Иза-за этих условий в 1990-х годах, например, была вынуждена объявить банкротство группа TLC. Их долг составлял 3,5 млн долларов, несмотря на то, что из альбом CrazySexyCool был одним из самых продаваемых дисков десятилетия.

Что решили в Sony?

О своем решении компания объявила в письме музыкантам, копия которого есть у Би-би-си.

"Мы не меняем существующие контракты, но оплатим существующие задолженности, чтобы имеющие на то право люди получили возможность получать больше денег за свою музыку", - говорится в нем.

Другими словами, долг не аннулируется, но Sony будет его игнорировать и выплатит деньги музыкантам, причем задним числом, с 1 января этого года.

"Многие договоры со студиями, составленные и подписанные в 2000-х, даже не учитывают существование стриминговых платформ, - говорит юрист Аурелия Батлер-Болл. - Таким образом, в них нет механизма, который позволил бы музыкантам получать эти прибыли".

Что заставило Sony пойти на это

От индустрии звукозаписи давно добиваются, чтобы она сделала более прозрачным распределение финансовых потоков внутри нее, особенно распределение доходов от воспроизведения в интернете.

Музыканты запустили кампанию за более справедливое распределение прибылей, назвав ее #BrokenRecord, и добились в Британии парламентского расследования "стриминговой экономики" и того, как в ней распределяются деньги.

Запустивший кампанию музыкант Том Грей говорит, что решение Sony будет "невероятно кстати".

Аурелия Батлер-Болл отмечает, что музыканты давно добивались списания долгов, но только общественные кампании в соцсетях помогли привлечь к вопросу внимание публики.

"Мне кажется, это значит, что лейблы понимают - давление исходит не только от музыкантов, но и от их поклонников," - говорит она.

Первая из гигантов

Sony - не первая компания, которая списывает долги музыкантам. Ранее это сделала независимая студия Beggars Group, на которой записываются Grimes, Джарвис Кокер и The xx. Однако из крупных звукозаписывающих компаний Sony стала первой.

Возможно на списание долгов пойдут и другие лейблы-гиганты, такие как Universal и Warner Music, однако Грей считает. что и этого будет мало, и компании должны задним числом, вплоть до 70-80 годов, увеличить долю музыкантов от продаж и прослушиваний.

"Если у музыканта - всего 5% роялти, он не начнет тут же (после списания долгов) зарабатывать кучу денег", - говорит он, комментируя решение Sony.

"Если посмотреть на сделки таких компаний как BMG, то стандарт там - 30% [70% прибыли достается музыканту] а это значит, что в Sony даже не приблизились к условиям, которые считались хорошими 10 лет назад,," - добавляет музыкант.