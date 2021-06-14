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Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard
10:59 14.06.2021 |
На днях стало известно, что глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) будет одним из пассажиров первого пилотируемого полёта космического корабля New Shepard. Одно из мест в корабле было выставлено на аукцион, который завершился. В итоге это место было продано за 28 млн долларов.
Имя победителя аукциона пока не сообщается, но известно, что вырученные средства будут направлены на нужды клуба Club for the Future, целью которого является просветительская научная деятельность среди школьников.
Стоит отметить, что полёт на корабле SpaceX Crew Dragon обходится NASA в 55 млн долларов за одно место, но и сравнивать эти полёты, как и корабли, нельзя. New Shepard не предназначен для полноценных космических полётов. Вместо этого он достигает высоты в 100 км и затем начинает снижение, так что в условном космическом пространстве (разные организации по-разному проводят границу) корабль будет находиться лишь несколько минут.
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