Bugatti представила три модели умных часов премиум-класса

Компания Bugatti, известная своими эксклюзивными автомобилями, представила три модели умных часов, разработанных совместно с VIITA. Устройства получили названия Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire и Bugatti Ceramique Edition One Divo. Они выделяются использованием передовых технологий, дорогими материалами и шикарным дизайном.





Каждая из трёх моделей часов Bugatti предлагает пользователям широкую функциональность и продвинутые возможности отслеживания физической активности. Носимые устройства автомобильного бренда имеют 90 различных режимов тренировок и GPS-модуль. Они позволяют пользователям отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Программное обеспечение часов разработано компанией VIITA.

Каждый экземпляр смарт-часов Bugatti изготавливается вручную командой высококлассных специалистов, которые уделяют внимание самым мелким деталям. Устройства имеют широкие возможности для персонализации. Владельцы смарт-часов Bugatti смогут заменить не только ремешок, но и лицевую панель, чтобы подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Корпуса часов изготавливаются из комбинации титана и высококлассной керамики.

Носимые устройства Bugatti оснащаются круглым дисплеем с разрешением 390 × 390 пикселей, который прикрыт сапфировым стеклом. Аккумулятор ёмкостью 445 мА·ч обеспечивает 14 дней автономной работы. На часы будет предоставлена пятилетняя гарантия от производителя. Устройства будут доступны для заказа через Kickstarter в течение ограниченного количества времени. Первые покупатели смогут приобрести часы за 899 евро, но позже цена будет повышаться.