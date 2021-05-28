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Bugatti представила три модели умных часов премиум-класса
14:02 28.05.2021 |
Компания Bugatti, известная своими эксклюзивными автомобилями, представила три модели умных часов, разработанных совместно с VIITA. Устройства получили названия Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire и Bugatti Ceramique Edition One Divo. Они выделяются использованием передовых технологий, дорогими материалами и шикарным дизайном.
Каждая из трёх моделей часов Bugatti предлагает пользователям широкую функциональность и продвинутые возможности отслеживания физической активности. Носимые устройства автомобильного бренда имеют 90 различных режимов тренировок и GPS-модуль. Они позволяют пользователям отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Программное обеспечение часов разработано компанией VIITA.
Каждый экземпляр смарт-часов Bugatti изготавливается вручную командой высококлассных специалистов, которые уделяют внимание самым мелким деталям. Устройства имеют широкие возможности для персонализации. Владельцы смарт-часов Bugatti смогут заменить не только ремешок, но и лицевую панель, чтобы подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Корпуса часов изготавливаются из комбинации титана и высококлассной керамики.
Носимые устройства Bugatti оснащаются круглым дисплеем с разрешением 390 × 390 пикселей, который прикрыт сапфировым стеклом. Аккумулятор ёмкостью 445 мА·ч обеспечивает 14 дней автономной работы. На часы будет предоставлена пятилетняя гарантия от производителя. Устройства будут доступны для заказа через Kickstarter в течение ограниченного количества времени. Первые покупатели смогут приобрести часы за 899 евро, но позже цена будет повышаться.
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