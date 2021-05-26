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Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд
17:39 26.05.2021 |
Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд.
Эта покупка обеспечит стриминговому сервису Amazon Prime доступ к обширной библиотеке фильмов, которой владеет киностудия.
"Amazon поможет сохранить наследие и каталог фильмов MGM и предоставит потребителям более широкий доступ к имеющимся произведениям", - сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
По словам старшего вице-президента Amazon Studios и Prime Video Майка Хопкинса, библиотека MGM насчитывает более 4 тыс. фильмов и 17 тыс. телевизионных шоу.
Сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая получение разрешения от регулирующих органов.
Крупнейшим акционером MGM является американский хедж-фонд Anchorage Capital Group. В последние годы он оказался под давлением из-за слабых показателей и оттока клиентов, а на неликвидные вложения в MGM стала приходиться основная доля его вложений по мере сокращения размеров фонда.
MGM занимается производством и дистрибьюцией фильмов и телевизионных шоу. Киностудии принадлежат права на такие известные фильмы, как "Рокки", "Молчание ягнят", "Человек дождя", "Терминатор", "Рассказ служанки" и "Викинги". Также компания совместно с Danjaq LLC владеет правами на фильмы об агенте британской разведки Джеймсе Бонде - это крупнейший актив MGM.
Чистая прибыль компании в первом квартале составила $29 млн при выручке в $403 млн.
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