Развод на $130 миллиардов. Билл и Мелинда Гейтс расстаются после 27 лет брака

Создатели одного из крупнейших на планете благотворительных фондов Мелинда и Билл Гейтс объявили о разводе после 27 лет совместной жизни, за которые они стали самой богатой парой в мире благодаря основанной Гейтсом компании Microsoft, а потом раздали десятки миллиардов на борьбу с бедностью, неравенством и болезнями.

Деньги у Гейтсов далеко не закончились - их состояние оценивается в 130 млрд долларов, а в фонде их имени, за 20 лет раздавшем более 50 млрд долларов, осталось еще примерно столько же. Однако благотворительные организации, которые получают деньги от подобных фондов, с замиранием сердца следят за разладом в главной паре мировой благотворительности, посвятившей себя конвертации миллиардеров в филантропов.

Чета Гейтсов, обладатели четвертого в мире состояния, пообещала, что развод не скажется на Bill & Melinda Gates Foundation, в котором они останутся сопредседателями. Помимо образовательных и социальных программ фонд активно спонсирует разработку лекарств от смертельных болезней, включая малярию и ВИЧ, а с начала пандемии Covid-19 выдал $1,75 млрд разработчикам вакцин и исследователям коронавируса.

"За эти 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, который работает по всему миру ради того, чтобы люди могли жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и продолжим вместе работать в фонде, однако мы больше не видим для себя возможности развиваться как пара на новом жизненном этапе", - описали Гейтсы ситуацию в сухом коротком заявлении.

Даже если фонд продолжит спонсировать благотворительные организации прежними темпами примерно по 5 млрд долларов в год и никуда не денется его третий спонсор - миллиардер с Уолл-стрит Уоррен Баффет, развод Гейтсов хотя бы на время сместит фокус от их общественной миссии в сторону личной жизни, как это было после расставания самой богатой пары в мире - основателя Amazon Джеффа Безоса и Маккензи Скотт.

Разрыв того брака неожиданно стал хорошей новостью для благотворительности: получив свою долю, Скотт начала ударными темпами раздавать миллиарды, подписавшись под другой инициативой Гейтсов и Баффета - The Giving Pledge ("Клятва дарения").

На призыв помимо Скотт откликнулись уже более 200 богачей со всего мира: от основателя Facebook Марка Цукерберга и режиссера "Звездных войн" Джорджа Лукаса до постсоветских магнатов: украинца Виктора Пинчука и россиянина Владимира Потанина. Все они пообещали раздать большую часть своих состояний (при жизни и после) на благие нужды.

Чем закончится развод

Биллу Гейтсу 65, Мелинде - 56. Они познакомились в конце 1980-х годов, когда она пришла работать в Microsoft, и поженились в 1994 году. Вскоре после того, как их младшая дочь достигла совершеннолетия, они подали на развод. А Мелинда добавила к своему имени девичью фамилию и теперь представляется Мелиндой Френч Гейтс.

"После долгих размышлений и серьезной работы над отношениями мы приняли решение разорвать наш брак", - разместила пара заявление каждый в своем "Твиттере".

По законам штата Вашингтон семейное состояние положено делить поровну, так что Мелинда метит в тройку богатейших женщин планеты, и может отобрать у Маккензи Скотт, чье состояние Forbes оценивает в 60 млрд долларов, звание самой обеспеченной благотворительницы планеты. Статус самой влиятельной у нее и так уже есть.

Мелинда увлечена правами женщин и гендерным равенством, тогда как Билл курирует вакцины и борьбу с изменением климата. Это еще один повод полагать, что после развода Гейтсы смогут продолжить совместную благотворительную деятельность и семейная дрязга не перерастет в профессиональную.

Не скажется расставание и на компании Microsoft, основанной Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году и создавшей программы, на которых работает большинство персональных компьютеров и серверов в мире - включая вездесущую операционную систему Windows.

Гейтс отошел от ежедневного управления Microsoft еще на рубеже веков, когда они с Мелиндой основали фонд. В 2014 он оставил и стратегический пост председателя, а в прошлом году и вовсе покинул совет директоров. За ним остался лишь 1% акций компании. Правда, это одна из самых дорогих компаний в мире.

Поэтому семейное состояние, теперь подлежащее разделу, достигает 130 млрд долларов. Гейтсам еще далеко до выполнения собственного обещания перечислить большую часть нажитого богатства на благие дела. Благотворительные организации по всему миру надеются, что развод не помешает этому.

Какую роль играла Мелинда?

"Билл и я - равноправные партнеры", - говорила Мелинда Гейтс в интервью Ассошиэйтед Пресс. "Мужчины и женщины должны быть равны на работе".

В своих недавно вышедших мемуарах "Момент взлета" она пишет о детстве и сложностях, с которыми столкнулась, будучи женой известного человека и матерью троих детей.

Мелинда Гейтс считает, что совместная работа в фонде улучшила их семейные отношения. "Ему пришлось научиться быть равным мне, и мне тоже пришлось научиться выходить вперед, быть равной ему", - пишет Гейтс в своих мемуарах.

В 2015 году Гейтс также основала инвесткомпанию Pivotal Ventures, которая занимается помощью женщинам и семьям в бизнесе.

"Мир начинает понимать, что если половину из нас сдерживают, то никто не может двигаться вперед, - заявила она, комментируя открытие фонда. - Данные ясны: женщины с возможностями преображают общество".