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Константин Кушнер
Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
12:59 28.04.2021 |
Семья Ли Кун Хи (Lee Kun-hee), председателя правления Samsung Electronics , заявила, что заплатит примерно 10,8 миллиарда долларов налога на наследство за поместье и передаст обширную частную коллекцию произведений искусства государству.
Согласно сообщению Reuters, налог уплачивается не единожды. Семья сказала, что они планируют оплатить налоговый счет в течение пяти лет в общей сложности шестью частями, начиная с этого месяца. Также они жертвуют 900 млн долларов на улучшение общественного здравоохранения в стране, в том числе 450 млн долларов на строительство первой в Южной Корее специализированной больницы инфекционных заболеваний.
Легендарный глава Samsung умер 25 октября прошлого года, оставив имение стоимостью около 23 млрд долларов. Ему приписывают превращение Samsung в одну из крупнейших мировых компаний и лидера на рынке смартфонов и микросхем памяти.
Люди призывали оставить коллекцию произведений искусства Ли на сумму 1,76 миллиарда долларов в Южной Корее. Также источники ранее подтверждали, что семья решила сделать крупное пожертвование, чтобы компенсировать осуждение Ли за уклонение от уплаты налогов и хищения более десяти лет назад.
На прошлой неделе сообщалось, что семья обсуждала использование акций аффилированных компаний в качестве залога для личных займов для оплаты части налогового счета, чтобы избежать продажи своих активов Samsung.
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