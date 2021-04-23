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Виртуальные гонки стали олимпийским видом спорта
15:53 23.04.2021 |
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании первой в истории Олимпийской виртуальной серии (OVS), в рамках которой будут проводить соревнования по виртуальным видам спорта. Одной из дисциплин стал гоночный симулятор Gran Turismo Sport.
Олимпийская виртуальная серия будет проходить под официальной лицензий МОК. Комитет будет сотрудничать с пятью международными спортивными федерациями и издателями видеоигр. В список виртуальных дисциплин вошел автомобильный симулятор Gran Turismo Sport, разработанный японской студией Polyphony Digital. Кроме того, киберспортсмены будут сражаться в рамках виртуального бейсбола, велоспорта, а также академической гребли и парусного спорта.
Первые виртуальные соревнования под эгидой Международного олимпийского комитета состоятся с 13 мая по 23 июня 2021 года - накануне основной программы Олимпийских игр в Токио. По словам президента МОК Томаса Баха, виртуальная олимпийская серия станет уникальным цифровым опытом, который позволит расширить взаимодействие с новой аудиторией в области виртуального спорта, а также и продвигать олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи.
В сентябре прошлого года компания Aston Martin представила первый в истории бренда киберспортивный гоночный симулятор AMR-C01, разработанный совместно с технологической студией Curv Racing Simulators. Всего будет построено 150 тренажеров. Стоимость каждого составит 57 500 фунтов стерлингов.
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