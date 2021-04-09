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Список криптомиллиардеров Forbes вырос вчетверо
11:36 09.04.2021 |
12 представителей криптовалютной индустрии вошли в рейтинг богатейших людей мира по версии журнала Forbes. В 2020 году их было только трое.
Лидером рейтинга стал глава биржи криптодеривативов FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого год назад не оказалось в списке. Издание оценило его состояние в $8,7 млрд. CEO площадки также попал в число наиболее перспективных молодых предпринимателей в области финансов, по оценкам Forbes.
Вторую строчку занял CEO Coinbase Брайан Армстронг, чье состояние за год выросло с $1 до $6,5 млрд. Партнер Армстронга Фред Эрсам с долей в 6% в Coinbase дебютировал в рейтинге с $1,9 млрд.
Такую же оценку состояния получил глава торговой платформы Binance Чанпэн Чжао, который вернулся в список криптомиллиардеров. В Forbes считают, что ему принадлежит 30% биткоин-биржи.
На третьем месте расположился сооснователь Ripple Крис Ларсен с капиталом в $3,4 млрд. Годом ранее его состояние журнал оценивал в $2,6 млрд. У сооснователя калифорнийской компании Джеда Маккалеба Forbes насчитал $2 млрд. В такую же сумму оцениваются принадлежащие ему 3,4 млрд XRP и 1 млрд XLM.
Четвертую и пятую строчку заняли основатели биткоин-биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы с показателем $3 млрд.
Также участниками рейтинга стали CEO Digital Currency Group Барри Силберт с $1,6 млрд, глава MicroStrategy Майкл Сэйлор с $2,3 млрд, ранний биткоин-инвестор Мэттью Росзак и венчурный капиталист Тим Дрейпер с $1,5 млрд.
Напомним, в последнем списке криптомиллиардеров от Hurun Брайан Армстронг оказался выше Сэма Бэнкман-Фрид.
В рейтинге Forbes наиболее состоятельных представителей бизнеса в сфере криптовалют по итогам 2020 года глава Coinbase также занял первое место.
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