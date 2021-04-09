Bentley построит фирменный жилой небоскреб

Компания Bentley построит в Майами первый в мире фирменный жилой небоскреб Bentley Residences. Комплекс на 200 апартаментов расположится на побережье Атлантического океана в городке Санни-Айлс-Бич.

Бентли - не первый люксовый производитель, решившийся реализовать себя в сфере недвижимости, ведь чуть раньше на этом поприще выступил Aston Martin. У компании уже есть несколько интересных проектов: это башни Aston Martin Residences в Майами, апартаменты в жилом комплексе 130 William на Манхеттене и загородный комплекс Sylvan Rock в двух часах езды от него. В Бентли же заручились поддержкой застройщика Dezer Development и архитектурной студии Sieger Suarez Architects, вместе с которыми намерены возвести 60-этажный небоскреб.

Здание расположится на побережье Атлантического океана в городке Санни-Айлс-Бич, причем дизайн-проект согласован в местной природоохранной организации Florida Green Building Council (FLGC). При строительстве будут использовать только экологически безопасные материалы, откажутся от чрезмерно яркой подсветки для защиты находящихся под угрозой исчезновения морских черепах и спроектируют небоскреб таким образом, чтобы снизить потребление энергии.

Всего в Bentley Residences будет 200 апартаментов с панорамным остеклением. Каждый юнит получит отдельную террасу, бассейн, сауну и уличный душ. Но главное - это гараж на несколько автомобилей и патентованный лифт для их подъема. Также в распоряжении покупателей квартир в небоскребе будут тренажерный зал, кинотеатр спа-центр, виски-бар и ресторан. А бонусом ко всему этому идут завораживающий вид на бухту и океан.