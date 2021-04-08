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Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
10:50 08.04.2021 |
Эксклюзивный хронограф под названием Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition. Тираж изделия ограничен всего 25 экземплярами, каждый из которых стоит 49 000 евро. За ту же цену можно купить, например, новый Audi A7 Sportback.
Новинку в Bentley описывают как современную интерпретацию классического хронографа Breitling Premier, выпускавшегося в 40-х годах прошлого века. Его дизайн создал Вилли Брайтлинг, внук основателя бренда, который был известен своей любовью к автомобилям марки Bentley.
Корпус часов толщиной 22 миллиметра выполнен из 18-каратного розового золота; на правом боку корпуса расположены прямоугольные кнопки управления механизмом. Ремешок сшит из коричневой кожи аллигатора с золотистым отливом, а под задней крышкой из сапфирового стекла виден маятник из 22-каратного золота.
«Изюминка» часов - турбийон Breitling, который виден за циферблатом, выполненным в легендарном темно-изумрудном цвете British Racing Green. Механизм Breitling Manufacture Calibre B21, который приводит в движение стрелки часов, обеспечивает до 55 часов запаса хода и водостойкость на глубине до 100 метров.
Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition уже доступны для заказа. Один из 25 экземпляров можно приобрести за 49 000 евро .
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