222 400 долларов за лист бумаги: продано рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу

На аукционе в Лондоне продано рукописное заявление о приёме на работу за 222 400 долларов. Всё дело в том, что его лично написал в 1973 году сам Стив Джобс (Steve Jobs), легендарный основатель и долгое время глава Apple.

Редкий документ был выставлен на торги 24 ноября, аукцион продолжался целый месяц. Стив Джобс заполнил опросник в надежде найти работу после того, как бросил колледж Рид. Через год Джобс присоединился в качестве техника к команде Atari, где он позднее объединил усилия со Стивом Возняком (Steve Wozniak), чтобы создать в 1976 году компанию Apple.

В опроснике Джобс указал как специализацию образования «английскую литературу», а также отметил среди своих способностей и интересов электронную технологию и разработку дизайна.

В прошлый раз этот документ был продан три года назад за куда более скромную сумму - 175 000 долларов.