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Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship
12:46 03.03.2021 |
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) пригласил 8 человек разных профессий отправиться вместе с ним в первое гражданское путешествие вокруг Луны на космическом корабле Starship, который в настоящий момент разрабатывается компанией SpaceX. Полёт запланирован на 2023 год, однако дата окончательно не определена.
Юсаку Маэдзава является владельцем крупнейшего японского онлайн-магазина по продаже одежды, активы которого оценивается в $2 млрд. О том, что Маэдзава станет первым пассажиром космического корабля Starship компании SpaceX, стало известно ещё в 2018 году. На тот момент говорилось, что японский бизнесмен оказал очень существенный финансовый вклад в разработку Starship. Анонс проходил на мероприятии SpaceX, где также принимал участие её глава Илон Маск (Elon Musk). Тогда же был объявлен проект Dear Moon, в рамках которого организаторы хотели отобрать от шести до восьми человек для полёта вокруг Луны в 2023 году вместе с японским бизнесменом. Участниками проекта по задумке Маэдзавы должны были стать люди творческих профессий.
«После возвращения на Землю этих художников попросят что-нибудь создать. Их произведения искусства вдохновят других мечтателей по всему миру», - заявил тогда Маэдзава.
В новом обращении, опубликованном во вторник, Маэдзава сообщил, что проект с тех пор эволюционировал и теперь направлен на более разнообразную аудиторию. В нём имеют шанс принять участие люди, которые соответствуют двум критериям: «те, кто готов расширять свои границы, помогать людям и обществу каким-либо образом» и «те, кто готов поддержать других членов экипажа, которые разделяют те же устремления». Подать заявку на участие в проекте можно по этой ссылке.
«Я хочу, чтобы к проекту присоединились самые разнообразные люди. В целом будет отобрано от 10 до 12 участников, однако я приглашу в путешествие к Луне только 8 человек», - отметил японский бизнесмен в опубликованном видео.
Как отобранные члены экипажа будущей гражданской миссии к Луне будут проходить предполётную подготовку, Маэдзава в опубликованном видео не пояснил. Однако он добавил, что полёт для других участников будет совершенно бесплатным, поскольку он выкупил все места на корабле Starship. Маэдзава сказал, что путешествие к Луне займёт три дня. После этого корабль совершит облёт естественного спутника Земли и через три дня вернётся обратно на Землю.
Космический корабль Starship от компании SpaceX будет представлять собой полностью многоразовую систему для космических запусков к Марсу. В перспективе Starship за один запуск сможет отправлять в дальний космос несколько десятков человек и до 100 тонн полезной нагрузки. В настоящий момент компания занимается разработкой прототипа космического корабля. В одном из двух последних тестов аппарат смог подняться на высоту более 12 км над поверхностью, однако при попытке посадки оба прототипа разбились.
Несмотря на весьма сжатые сроки разработки Илон Маск и директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) ранее заявили, что первый орбитальный полёт Starship вокруг Земли может состояться к концу 2021 года. В прошлом году Маск сказал, что «перед посадкой людей на борт этого корабля компания должна провести сотни запусков космических спутников». С учётом такого плотного графика отправка людей к Луне в 2023 году пока видится маловероятной.
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