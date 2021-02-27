Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку

21:51 26.02.2021 |

Всякая всячина

26 февраля исполняется 50 лет композитору и продюсеру Максу Мартину. Он не любит публичности и славы, хоть и пишет главные мировые хиты. Backstreet Boys, Бритни Спирс, Pink, Тейлор Свифт, Адель, Ариана Гранде, The Weeknd - все они многим обязаны Мартину.

В начале 2020 года один из пользователей YouTube выложил в своем аккаунте полуторачасовое видео обложки последнего альбома The Weeknd. В нем примерно 60 раз повторялся главный хит этого альбома Blinding Lights.

Этот жест нельзя даже назвать экстравагантным: песня настолько хороша и так долго не приедается, что половина мира уже включала ее на репите. Только лишь в Spotify ее послушали почти два миллиарда раз.


Соавтор и продюсер этого хита - швед Макс Мартин. Он родом из Стокгольма, его настоящее имя Карл Мартин Сандберг. Этот довольно закрытый, редко дающий интервью человек уже 25 лет сочиняет самую модную в мире поп-музыку.

Blinding Lights - его 23 попадание на первое место в чарте Billboard Hot 100, главном индикаторе популярности релизов для музыкальной индустрии. Таким образом Мартин стал самым успешным автором песен в истории американских чартов после Пола Маккартни (32) и Джона Леннона (26).

Среди продюсеров лидирует работавший с The Beatles Джордж Мартин (23). Но и тут его шведский однофамилец отстал ненамного - в качестве продюсера он 21 раз попадал на первое место этого престижного хит-парада.

Эти музыкальные шведы

Американский музыкальный обозреватель Джон Сибрук утверждает, что Швеция - самая мелодичная страна в мире: даже ее национальный гимн, созданный на основе шведской средневековой баллады, чем-то похож на поп-композицию.

Когда поп-индустрия вступила на путь активной глобализации, Швеция начала регулярно поставлять звезд европейского и мирового масштаба: в 1970-х это были ABBA, в 1980-х - Roxette и адепты "новой волны" Secret Service, чей альбом неожиданно вышел даже в закрытом от западной поп-музыки СССР.

В начале и середине 1990-х шведы отправили в мировые туры звезд европопа Ace of Base, E-Type, Army of Lovers и ностальгических поп-рокеров The Cardigans.

Первые успехи

Тогда же, в середине 1990-х, вокалист игравшей глэм-рок шведской группы It`s Alive Макс Мартин решил, что поп-музыка ему нравится больше, а сочинять хиты как минимум любопытно.

Он начал пробовать силы на местных исполнителях и написал для шведской фрик-поп группы Rednex неожиданно серьезную балладу Wish You Were Here. В 1995 году она попала в топ-10 половины стран Европы, на пятое место общего еврочарта, а на провинциальных дискотеках России ее котировали и в начале нулевых.

В том же 1995-м Мартин работал как сопродюсер второго альбома Ace of Base. Сингл Beautiful Life оттуда - это уже попадание в топ-100 лучших песен 1990-х (по версии Buzzfeed).


Мартин и дальше продолжит работать в соавторстве с другими композиторами и продюсерами, но со временем начнет брать на себя лидирующую роль.

В 1996 году он перебирается в Лос-Анджелес, и тут начинаются его по-настоящему золотые годы.

Спустя год Мартин - продюсер и соавтор песен бойзбэнда Backstreet Boys, и это уже первые места в американском хит-параде плюс жесткая ротация на MTV.


Мальчики танцуют и поют о любви, а девочки слушают - беспроигрышно.

В 1999-м Мартин был сопродюсером альбома этой группы Millenium, ставшего ее самым популярным. 34 млн проданных копий, пять номинаций на Грэмми.

Hit Me One More Time

А потом этот швед просто захватил мир вместе с девушкой по имени Бритни Спирс.

В 1997 году Макс Мартин написал свою самую знаменитую песню "...Baby One More Time", однако целый год не мог ее пристроить.

Никого из звезд будущий хит не привлек. Группа TLC отказалась, посчитав, слова hit me one more time, которые переводятся как "ударь меня еще раз", призывом к домашнему насилию. Мартин утверждал, что на молодежном сленге того времени это означало "позвони".

В конце концов песню спела Бритни Спирс, и "хит ми бэйби ван мор тайм" полилось из каждого радиоприемника. Песня стала первым номером практически в каждой стране, где вышел ее релиз.


Впоследствии Мартин стал соавтором и сопродюсером практически всех главных хитов Бритни Спирс.

Специальность шведа - подростковая поп-музыка, но были и неожиданные коллаборации. В 2000 году он поработал с Bon Jovi. Эта софт-рок группа 1980-х все следующее десятилетие пыталась остаться в трендах, и Макс Мартин познакомил ее с аудиторией Спирс.

Даже первые кадры обоих видеоклипов забавно рифмуются. И, конечно же, опять первое место всех возможных хит-парадов.

В середине 2000-х Мартин улавливает новую тенденцию и вскоре возглавляет ее: публика устала от компьютерного попа, в хитах того времени возвращаются электрогитары и живые ударные.


В 2000-х он работает с Pink, Кэти Перри и Селин Дион, в 2010-е изобретает новые грани уже полностью изобретенного жанра с Тейлор Свифт, Ланой дель Рей и добавляет поп-музыке немного ностальгии с The Weekend.

Последние двое при участии Мартина объединились для записи одной из самых красивых баллад последних лет.


Формула успеха Макса Мартина

Бритни Спирс рассказывала (и это подтверждали другие исполнители), что демоверсии всех своих хитов Макс Мартин поет сам и заставляет исполнителей петь их точно так же. Но главное не это.

"Просто я любопытный, - объяснял Мартин причины своего успеха. - Если 200 млн человек что-то любят, я пытаюсь понять почему. Это почти наука для меня, я каждый раз пытаюсь взломать этот код".

Продюсер Бобби Овсински проанализировал хиты Мартина и обнаружил, что они подчиняются одному и тому же набору правил. Вот лишь первые три:

* Мелодия - это самое главное. Мартин сначала пишет мелодию, и только потом у песни появляется текст, что идет вразрез с общим опытом.

* Текст подчинен одной цели - поддерживать мелодию, и не обязан иметь какой-то смысл. Ссылаясь на людей, сотрудничавших с Мартином, Овсински утверждает, что тексты его песен подчиняются строгим правилам - в каждой строчке присутствует определенное количество слогов, а следующая строчка является зеркальным отражением предыдущей. Даже если ради этого приходится жертвовать смыслом и содержанием.

* С припевом тянуть нельзя, он должен начинаться не позже 50-й секунды и иметь контрастирующую с основной мелодию. В большинстве его хитов от трех до четырех мелодических частей.

Сам Мартин называет свою концепцию "мелодическая математика". Как он пришел к этим идеям?

В интервью Guardian он рассказал, что рос на музыке The Beatles, ABBA и Элтона Джона, еще не зная английского языка. Поэтому слова имели для него лишь фонетический смысл - важно было, насколько красиво они звучат, а не что они значат. Он так и придерживался этого принципа.

"Я чувствовал что-то, слушая эту музыку, она что-то значила для меня. Если у вас есть отличный текст, который еще и звучит хорошо фонетически, вы просто в золоте, - говорит Мартин. - Но так же круто, когда вы написали песню, людей она эмоционально трогает, хотя они и не понимают, о чем это. Для меня это не менее сильно".
 

ПО РУБРИКАМ

26.02 Доллар подскочил на межбанке 26 февраля из-за выплат по НДС

26.02 В JPMorgan порекомендовали инвестировать не более 1% портфеля в биткоин

26.02 Депозитные ставки для физлиц 26.02.21

26.02 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

26.02 Дело ПриватБанка: Дубилет и Яценко вышли из учредителей Monobank

26.02 Первые 7 банков подписали соглашения с ФРП в рамках программы «Доступная ипотека 7%»

26.02 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.02.21

26.02 Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 10,6% - Госстат

26.02 Объем внутригосударственных переводов в 2020 году вырос на 23,6% - НБУ

26.02 НБУ обнародовал проект положения о надзоре за выполнением небанками законодательства по защите прав потребителей

26.02 В компании Уоррена Баффетта исключили возможность инвестиций в биткоин

26.02 Доллар 26 февраля дорожает к евро в ожидании статданных из США

26.02 Азиатские биржи 26 февраля закрылись в минусе вслед за рынками США

26.02 Справочный курс гривны 26 февраля повышен на 0,72 коп до 27,9402 грн/$1

26.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.02.21

• дальше…

26.02 Целью смены руководства Центрэнерго является приватизация - глава ФГИУ

26.02 Кабмин назначил и.о. гендиректора «Центрэнерго» Власенко

26.02 Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

26.02 Импорт легковых авто в Украину в 2020г. сократился на 11%

26.02 Цены на СУГ в опте стабильны

26.02 Долг физлиц-предпринимателей по уплате ЕСВ превысил 12 миллиардов, – Налоговая служба

26.02 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

26.02 Госгенонедр приостановило действие разрешения компании Кропачева на добычу угля

26.02 Цены на строймонтажработы в Украине в январе возросли на 10,6% - Госстат

26.02 Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее привлечение к ответственности виновных в неисполнении решений Совета

• дальше…

26.02 Суд в Португалии приказал мужчине выплатить компенсацию бывшей подруге за 30 лет работы по дому

26.02 Совет Европы обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

26.02 США готовы рассекретить доклад спецслужб об убийстве Хашогги. В нем будет имя кронпринца Саудовской Аравии

26.02 США нанесли авиаудары на востоке Сирии

26.02 Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ

26.02 Мировой выпуск стали в январе вырос на 4,8% год к году, до 162,9 млн т - WSA

26.02 Оборонные расходы в мире росли в 2020г, несмотря на пандемию - аналитический центр

25.02 Франция продлит срок службы своих старых ядерных реакторов

25.02 Французская страховая компания Axa подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»

25.02 Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота

25.02 Кризис в Армении: премьер-министр объявил об увольнении главы Генштаба

25.02 Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете

25.02 Байден отменил указ Трампа о приостановке въезда ряда иностранцев в США

25.02 Послы ЕС утвердили санкции за Навального против руководителей 4 силовых ведомств РФ

24.02 Один из крупнейших инвесторов прекратил финансирование «Северного потока-2»

• дальше…

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

23.02 Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: как будет работать City Express в Киеве

23.02 «Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею

22.02 Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

17.02 На дороги в 2021 году правительство предусмотрело 23,3 млрд грн: какие области-фавориты

17.02 Водительские права можно будет продлить через портал «Дія»

17.02 Кабмин Украины продлил карантин до 30 апреля

17.02 Вакцину для профилактики COVID-19 от Pfizer подали на регистрацию в Украине – ГЭЦ

15.02 Институт глазных болезней им. Филатова впервые в мире провел уникальную операцию

15.02 На Оболонском острове в Киеве построят развлекательный парк

15.02 Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта - Ляшко

15.02 В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

12.02 Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством

12.02 65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

• дальше…

26.02 Апробация двухпалатного парламента: Зачем «слугам» Конгресс для местной власти

26.02 Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

26.02 Список активов Коломойского вне Украины и РФ в 2018г занимал до 18 страниц – суд

26.02 Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

26.02 «Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США

26.02 От оружия до недостатка контроля: Четыре причины, почему Украину пока не берут в НАТО

25.02 Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

25.02 Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке

25.02 Журналисты запрещенных каналов Медведчука создают новый канал на базе львовского

25.02 Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов

24.02 Разумков сомневается в том, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

24.02 Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского

24.02 Аграрный комитет вызвал министра экономики Петрашко «на ковер»: не отдает Госпродпотребслужбу

24.02 Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ и 35 аккаунтов связанных с правительством Армении

23.02 Порошенко переоформил телеканал «Прямой» на свой инвестфонд вместо кипрской компании

• дальше…

26.02 Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения

26.02 Rolls-Royce представил «космический» Phantom

26.02 Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров

26.02 Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности

26.02 TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей

26.02 Peugeot радикально изменила логотип

25.02 Дженсен Хуанг: NVIDIA ориентируется на игроков — майнинг не будет приносить компании много доходов

25.02 Volvo Cars и Geely отказались от плана полного слияния, объединят ряд бизнесов

25.02 Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо

25.02 Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%

25.02 Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем

25.02 Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете

25.02 YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети

24.02 736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

24.02 Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно