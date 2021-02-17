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Adidas AG начал подготовку к продаже бренда Reebok
11:38 17.02.2021 |
Производитель обуви Reebok не смог стать прибыльным за 15 лет, сообщает Reuters.
"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал независимо друг от друга", - заявил гендиректор Adidas Каспер Рорстед.
Продажа Reebok состоится в рамках новой пятилетней стратегии развития Adidas. К концу I квартала 2021 года Reebok прекратит деятельность в рамках Adidas.
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