Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19

Прошло всего несколько дней с начала массовой вакцинации от коронавируса в Великобритании, но местные власти уже выступили с предупреждением: людям, склонным к острым аллергическим реакциям, не следует делать прививки вакциной, разработанной немецкой фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer. В первый же день прививку сделали сотням человек, и у двух из них возникли проблемы.

Предупреждение для аллергиков

Пострадали двое сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). У обоих в анамнезе были острые аллергические реакции, и оба носили с собой заготовленные заранее шприцы с адреналином. Сейчас с пациентами снова все в порядке, сказал глава NHS Стивен Поуис, выступая перед парламентской комитетом в Лондоне.

Особенно осторожными нужно быть тем, с кем уже раньше случался анафилактический шок. Эта острая аллергическая реакция может возникнуть на еду, медикаменты или на вакцину. Анафилактический шок - самая сильная из известных аллергических реакций, которая может угрожать жизни. Обычно реагируют как минимум две разные системы органов: дыхательные пути и кожа, но также и желудочно-кишечный тракт и во многих случаях сердечно-сосудистая система. Такая экстремальная реакция организма обычно возникает внезапно, и состояние человека может ухудшиться за очень короткий срок. Анафилактический шок требует экстренной медицинской помощи.

Однако не все аллергические реакции приводят к столь тяжелым и опасным для жизни последствиям. Организм может реагировать по-разному: возможны высыпания на коже, затрудненное дыхание, отек лица или языка.

Британские власти призывают людей, страдающих от аллергии, сообщать об этом перед вакцинацией. Им - в зависимости от аллергологического анамнеза - могут не рекомендовать прививку новой вакциной. Особенно это касается тех, кому приходится носить с собой заранее заготовленный шприц с адреналином, как это было в случае с сотрудниками NHS.

Клинические испытания вакцины не выявили угрозы здоровью

Были ли известно о такой возможной реакции на вакцину заранее? "В ходе центрального клинического испытания третьей фазы испытуемые в целом хорошо переносили вакцину, - сообщило немецкое информационное агентство dpa. - Независимый комитет по мониторингу данных не сообщал о серьезных угрозах здоровью". В испытаниях вакцины BioNTech/Pfizer приняли участие 44 000 человек, 42 000 уже получили вторую прививку.

Британке Маргарет Кинан еще предстоит получить эту вторую прививку. 7 декабря ей первой в Великобритании ввели новую вакцину от коронавируса. При этом она входит в группу риска: через несколько дней ей исполнится 91 год. Несмотря ни на что, Кинан призвала соотечественников также принять участие в крупнейшей в стране программе вакцинации.