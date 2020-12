Вторая мировая в EVE Online уже нанесла ущерба на $700 тыс., и это ещё не конец

Издание IGN выпустило материал, посвящённый Второй мировой войне в EVE Online, которая началась в сентябре текущего года. В ней столкнулись силы коалиции The Imperium, которую возглавляет альянс Goonswarm и объединения PAPI, куда вошли Test Alliance Please Ignore, Pandemic Horde и множество других кланов. А толчком к началу конфликта стала ссора между двумя влиятельными игроками.

По данным IGN, взаимный ущерб от столкновений в рамках войны уже превысил $700 тыс. Напомним: для производства мощных кораблей в EVE Online используются реальные средства, поэтому измерять потери в долларах вполне приемлемо. Жаль только, что журналисты не поделились более подробной финансовой статистикой.

По словам менеджера по связям с сообществом EVE Online Джессики Кеньон (Jessica Kenyon), это будет война до морального истощения: «Почти каждый конфликт, который я видела в игре, никогда не сводился к окончанию кораблей, денег и прочих ресурсов. В каком-то смысле это всегда социальная победа, потому что моральный дух одной из сторон в конечном итоге сломается».

Однако на текущем этапе PAPI и The Imperium готовы продолжать войну. Это видно по их недавним действиям. PAPI сейчас проводит масштабное наступление в секторах с нулевой защитой региона Delve, который считается домом противника. Объединение даже сумело возвести здесь Keepstars - местный эквивалент «Звезды смерти». Тем временем The Imperium одержал несколько политических побед, так как переманил на свою сторону пару альянсов среднего звена.

В октябре PAPI и The Imperium столкнулись в битве, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Это было самое масштабное виртуальное сражение по общему количеству пользователей и по числу одновременных участников.

Всё началось, когда игрока по имени Vily уволили с его должности командующим флотом альянса Goonswarm. Пользователь не мог несколько месяцев заходить в EVE Online из-за военных сборов, а когда вернулся, то столкнулся с неприятным сюрпризом. Решение об увольнении принял руководитель Goonswarm Алекс The Mittani Джантурко (Alex Gianturco). Тогда Vily пообещал отомстить и заставить своего бывшего начальника бросить игру.

С 2016 года в EVE Online воцарился хрупкий мир. Крупные коалиции, в число которых входят The Imperium и Goonswarm с The Mittani во главе, а также Test Alliance Please Ignore и Pandemic Horde, начали накапливать силы. Они занимались налаживанием производственных цепочек, сбором ресурсов и строительством кораблей. За это время Vily успел стать командующим флотом Test Alliance, и около пяти месяцев назад он прислал Алексу Джантурко письмо. Обиженный игрок объявил об окончании мира, то есть огласил своему бывшему командующему войну.