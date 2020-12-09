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Илон Маск подтвердил, что переехал в Техас
11:54 09.12.2020 |
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) хоть и признался, что значительную часть своей жизни провёл в Калифорнии, в последнее время часто выступал с критикой местных законов и правил. О его намерениях перебраться в Техас стало известно накануне, а теперь и сам миллиардер подтвердил, что переехал из Калифорнии на новое место жительства.
Как отмечалось ранее, Маск и до этого проводил много времени в Техасе, поскольку в этом штате размещены офис Boring Company и стартовая площадка SpaceX. В интервью ресурсу CNBC глава обеих компаний признался, что он лично действительно перебрался в Техас, но на бизнесе Tesla и SpaceX это никак не скажется. Компании сохранят свою производственную базу в Калифорнии, хотя и строительства предприятия Tesla в Техасе это тоже не отменяет.
Маск в своих комментариях поведал о печальной, по его словам, статистике для Калифорнии. Некогда в штате функционировало более двенадцати предприятий по сборке автомобилей, теперь подобную деятельность осуществляет только Tesla. Основанная Маском аэрокосмическая компания SpaceX тоже не наблюдает профильной активности конкурентов на территории Калифорнии, хотя ранее она была достаточно высока.
Эксперты считают, что в Техас Маска перебраться заставило банальное желание сэкономить на налогах. В Калифорнии его доходы облагались бы поставке 13,3 %, если не считать федеральных налогов, а штат Техас дополнительно доходы своих граждан налогом не облагает. Благосостояние Илона Маска растёт стремительно, к концу этого года он уже поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Переезд в Техас в конечном счёте позволит ему сэкономить несколько миллиардов долларов.
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