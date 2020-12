Боб Дилан продал права на все свои песни

Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана - полный архив за почти 60 лет. В их числе и самые известные хиты исполнителя, в том числе "The Times They Are A-Changin'" и "Like a Rolling Stone".

О сделке в понедельник было объявлено на сайте звукозаписывающей корпорации. Она охватывает все записи музыканта, от песни 1962 года "Blowin' In The Wind" до вышедшего этим летом альбома "Rough and Rowdy Ways." Дилан не комментирует эту новость.

Финансовые условия не раскрываются, но американская газета New York Times приводит оценку в 300 млн долларов и предполагает, что сделка может быть рекордной единоразовой покупкой прав на музыку.

Британская газета Telegraph пишет, что права были куплены у самого музыканта.

Обший тираж записей Дилана по всему миру превышает 120 миллионов копий.

В 2016 году нью-йоркский исполнитель стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.