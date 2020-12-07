Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Боб Дилан продал права на все свои песни

17:33 07.12.2020 |

Всякая всячина

Компания Universal Music приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана - полный архив за почти 60 лет. В их числе и самые известные хиты исполнителя, в том числе "The Times They Are A-Changin'" и "Like a Rolling Stone".

О сделке в понедельник было объявлено на сайте звукозаписывающей корпорации. Она охватывает все записи музыканта, от песни 1962 года "Blowin' In The Wind" до вышедшего этим летом альбома "Rough and Rowdy Ways." Дилан не комментирует эту новость.

Финансовые условия не раскрываются, но американская газета New York Times приводит оценку в 300 млн долларов и предполагает, что сделка может быть рекордной единоразовой покупкой прав на музыку.

Британская газета Telegraph пишет, что права были куплены у самого музыканта.

Обший тираж записей Дилана по всему миру превышает 120 миллионов копий.

В 2016 году нью-йоркский исполнитель стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.
 

ПО РУБРИКАМ

18:33 Суд вернул разрешение Ощадбанку на взыскание $1,3 млрд с России

18:25 МТСБУ вложило 670 миллионов в облигации государственного займа

15:51 Объем выдачи новых ипотечных кредитов за 10 мес. увеличился на 22,8% – опрос НБУ

14:29 Украинцы в ноябре купили наличной валюты на $127,8 млн больше, чем продали

13:25 Золотовалютные резервы Нацбанка в октябре замедлили падение

12:57 Тергромады впервые приобрели ОВГЗ – НБУ

12:42 Доллар 7 декабря дорожает к евро на геополитических рисках

12:36 Азиатские фондовые биржи 7 ноября закрылись в основном в минусе

12:26 Банк международных расчетов успешно протестировал оптовую CBDC

12:18 Справочный курс гривны 7 декабря повышен на 3,81 коп до 28,2608 грн/$1

11:53 Цены на строймонтажработы в Украине за 10 мес. возросли на 2,6% – Госстат

11:51 НБУ признал новую банковскую группу под контролем Ярославского

11:13 Остаток средств на корсчетах банков 07.12.20

10:58 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.12.2020

07:58 Золото дорожает 7 декабря на опасениях по коронавирусу

• дальше…

18:03 В США судья распорядился полностью возобновить программу для детей нелегалов

17:57 МАГАТЭ: Иран намерен нарастить обогащение урана в обход ядерной сделки

17:52 США продолжают доминировать на рынке вооружений

17:38 В Конгрессе США поддержали легализацию каннабиса

16:53 В ЕС утвердили санкционный механизм за грубые нарушения прав человека

13:10 Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом

12:13 Guardian: Великобритания и ЕС достигли прогресса на переговорах, согласовав промышленные квоты

12:08 Российский корабль, который должен достроить «Северный поток-2», прибыл на место строительства

10:54 Эрдоган ответил Франции по Карабаху: «если так любите армян - отдайте им Марсель»

10:51 Макрон ответил на упреки об авторитаризме: мы не Венгрия и не Турция

10:48 «ЛГБТ-война» Виктора Орбана: зачем Венгрия перешла красные линии в отношениях с Украиной

04.12 Bloomberg: внедрение цифрового юаня изменит игровую индустрию Макао

04.12 Еще более пророссийская Армения: как власть Пашиняна пережила поражение в Карабахе

04.12 Триумф Орбана: какие последствия будут иметь парламентские выборы в Румынии

04.12 Конгресс может заблокировать вывод войск США из Германии

• дальше…

09:53 Опрос: 50% украинцев боятся финансовых трудностей из-за COVID-19 больше, чем болезни

04.12 Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

04.12 Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на три недели – Степанов

03.12 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine

03.12 В столице запустили пилот по обмену водительского удостоверения

01.12 Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун

27.11 В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

26.11 В приложении «Дия» запустили реестр избирателей

26.11 Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем

26.11 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

25.11 Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

25.11 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

25.11 В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

• дальше…

18:13 Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского

15:57 Кулеба: без системного решения «конституционного кризиса» ЕС может констатировать проблемы для безвиза

13:59 В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским

10:48 «ЛГБТ-война» Виктора Орбана: зачем Венгрия перешла красные линии в отношениях с Украиной

09:44 Чиновница Еврокомиссии удалила твит, в котором обрадовалась возвращению наказания за ложь в декларации

08:52 Лок, локдаун и лагеря. О чем Зеленский не расскажет в своих видосиках

08:31 Изюминка кремлевской паспортизации в ОРДЛО. Когда Пушилина лишат российского гражданства

08:13 Позитив недели. Франция начала строить катера для украинских пограничников

04.12 Киеврада под контролем. В какую игру хочет сыграть с «ЕС» и «слугами» Кличко

04.12 В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование

04.12 Конец «Укроборонпрома»: Что ждет госконцерн с новым главой

03.12 Год «поиска мира на Донбассе» прошел. Что теперь Зеленскому делать с Путиным

03.12 Сепаратисты на задворках Совбеза: Зачем Кремль устроил маскарад в ООН

03.12 Член Ради НБУ Козюк: Жорстка позиція МВФ працює на добробут всіх українців

03.12 Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского

• дальше…

17:46 К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии

16:58 Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях

12:33 150 американских дилеров Cadillac откажутся от сотрудничества с маркой

04.12 Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой

04.12 3,5 секунды до 97 км/ч: представлен самый быстрый Ford Mustang Mach-E

04.12 Представлен домашний голографический дисплей из будущего за $200

04.12 Intel представила криогенный квантовый контроллер Horse Ridge II, который упростит создание мощных квантовых компьютеров

04.12 Volkswagen уходит из автоспорта

03.12 Hyundai Motor выпустит специализированную платформу для электромобилей

03.12 Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее

03.12 Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире

03.12 Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero

02.12 Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету

02.12 Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки

02.12 LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla

• дальше…

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно