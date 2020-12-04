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Журнал Time впервые назвал Ребенка года. Им стала 15-летняя ученая
16:08 04.12.2020 |
Влиятельный американский журнал Time объявил Ребенком (хотя вернее было бы говорить подростком) 2020 года 15-летнюю школьницу из Колорадо Гитанджали Рао. Этой чести девушка удостоилась за умение применять инновационные научные идеи в решении реальных проблем и мотивацию других подростков.
В частности, Рао изобрела устройство для выявления свинца в питьевой воде и мобильное устройство для борьбы с буллингом в киберпространстве.
В общей сложности за право называться Ребенком года по версии Time боролись более 5 тыс. претендентов.
В интервью, которое по поручению журнала брала у школьницы Анджелина Джоли, Рао призналась, что она вовсе не выглядит как типичный ученый: "по телевизору ученых обычно показывают немолодыми белыми мужчинами".
Рассказала она и о своих новых целях.
"Теперь моя задача - не только создание новых устройств для решения мировых проблем, но и вдохновление на это других, потому что, исходя из моего личного опыта, это очень трудно, когда вокруг нет таких же как ты".
"Наше поколение оказалось перед лицом невиданных ранее проблем, - говорит Рао. - И при этом нерешенными остались и многие старые проблемы. К примеру, мы живем во время новой глобальной пандемии, и при этом по-прежнему остается открытым вопрос с правами человека. Есть проблемы, созданные не нами, такие как климатические изменения и буллинг в киберпространстве, но решать-то их нужно нам".
В том, что касается умения решать проблемы, Рао уже не раз проявляла себя.
В прошлом году она попала в список 30 самых значимых людей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. А в 2017 году, когда она еще училась в 7 классе, Рао удостоилась хвалебных отзывов и была названа Лучшим молодым ученым Америки за изобретение устройства Tehys, выявляющего присутствие в воде свинца с помощью углеродного нановолокна.
Позже Рао изобрела мобильное приложение, позволяющее с помощью искусственного интеллекта распознавать ранние признаки кибербуллинга.
"Когда вы печатаете слово или фразу, устройство способно определить, не содержит ли оно элементов буллинга, и если да, то предлагает на выбор отредактировать послание или отправить его без изменений, - поясняет Рао в интервью Time. - Его задача - не наказывать, ведь я сама подросток и знаю, как иногда хочется кого-то обругать. Просто это приложение дает вам возможность обдумать свои слова".
Журнал Time еще в 1927 году придумал номинацию на Мужчину года, которую позже переименовали в Человека года.
В прошлом году самым молодым человеком года по версии журнала стала шведская школьница Грета Тунберг, возглавившая от имени молодежи всего мира борьбу с климатическими изменениями.
Номинация на Ребенка года была придумана журналом в сотрудничестве с детским телеканалом Nickelodeon.
В издательстве журнала отмечают, что новая категория Ребенок года призвана отразить то важное позитивное влияние, которое в последнее время оказывают на общество молодые люди и подростки, благодаря своим инновационным идеям помогающие решать сложные проблемы.
Пятеро финалистов были отобраны из более чем 5 тыс. кандидатов в возрасте от 8 до 16 лет. Окончательное решение принимал специально избранный детский комитет.
Все финалисты получат денежные призы от компании Viacom, которая владеет каналом Nickelodeon.
А через неделю журнал объявит и Человека года.
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