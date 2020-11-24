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16-летняя «царствующая королева TikTok» вошла в историю
12:05 24.11.2020 |
Чарли Д'Амелио (Charli D'Amelio) набрала более 100 млн подписчиков в социальной сети TikTok, установив абсолютный рекорд. На данный момент в TikTok есть ещё два пользователя, у которых более 50 млн подписчиков.
Чарли Д'Амелио - американская интернет-знаменитость и танцовщица. Ещё в августе у неё было 80 млн подписчиков, а издание The New York Times назвало её «царствующей королевой TikTok».
Девушка начала выкладывать видеоролики в TikTok только в мае 2019 года, год назад у неё было около 6 млн подписчиков. Стоит отметить, что в YouTube первый канал преодолел отметку в 100 млн подписчиков через 14 лет после своего основания.
Многие успешные люди в TikTok, Instagram, YouTube часто переходят в другие социальные сети, а также в традиционные медиа, когда добиваются успеха на одной платформе. Это позволяет им расширять круг своих подписчиков и создавать запасные аэродромы на случай, если с основной платформой что-то случится. За последние месяцы Чарли Д'Амелио запустила подкаст, вышла на YouTube и объявила о подписании книжного контракта.
Также у Чарли есть сестра, вместе с которой они ведут подкасты и покоряют YouTube. Родители девушек также ведут собственный TikTok, в целом «Семья Д'Амелио» активно представлена в разных социальных сетях.
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