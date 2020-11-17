Xiaomi представила куртку с подогревом и аэрогелем

С приближением зимы на платформе Xiaomi Youpin представлена куртка с подогревом Supield+, которая предлагается по цене 75 долларов за стандартную версию и 90 долларов за модель средней длины.

В термостойкой куртке Supield+ используется теплоизоляционный слой из аэрогеля S.Kistler. По заявлению производителя, композитный теплоизоляционный материал с аэрогелем S.Kistler толщиной 3 мм может противостоять струе жидкого азота при -196 °С, а теплоизоляционный эффект аналогичен куртке с 40-мм слоём из густого пуха. Этот материал ультратонкий, чрезвычайно морозостойкий, устойчивый к сырости и плесени, также его легко чистить.

Термостойкая куртка Supield + накапливает воздух через маленькие частицы аэрогеля. Он по своей природе гидрофобен и сохраняет тепло даже после многократной стирки. Кроме того, куртка оснащена встроенным нагревательным устройством, которое выполняет свою задачу за 10 с. Нагреватель поддерживает 3 температуры: 30, 35 и 40 °С.

В куртке используется нагревательный провод из углеродного волокна, её можно стирать без каких-либо проблем. В качестве подкладки используется специальная ткань, поверхность которой может эффективно отражать инфракрасное тепло, излучаемое человеческим телом, чтобы лучше сохранять его.