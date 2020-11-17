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В Бельгии голубя для гонок продали за рекордные $1,9 млн
09:50 17.11.2020 |
В Бельгии двухлетнего голубя для гонок продали за 1,9 млн долларов, что является наибольшей стоимостью такой птицы в истории аукционов.
Об этом сообщает ВВС Украина.
Торги начались с 200 тыс. долларов, но в итоге покупатель из Китая согласился заплатить почти в 10 тыс. раз больше, чтобы стать владельцем птицы.
Проданный голубь по имени Нью Ким является победителем ряда голубиных гонок.
Курт Ван дер Ваувер, семья которого выращивала голубя, говорит, что он и его родственники шокированы финальной суммой.
Предыдущий рекорд принадлежал четырехлетнему голубю Армандо, которого называли "Льюисом Хэмилтоном голубиных гонок" (по аналогии с чемпионом "Формулы-1"). В 2019 году его приобрел покупатель из Китая почти за 1,25 млн долларов.
В Китае голубиные гонки - популярное развлечение. В рамках этих соревнований птиц отвозят за сотни километров от голубятни и выпускают на волю. Выигрывает тот голубь, который быстрее всех вернется назад.
Бельгийские питомники гоночных голубей считаются лучшими в мире. В стране около 20 тыс. таких "голубиных ферм".
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